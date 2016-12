Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe will keine vierte Amtszeit

Gemischte Reaktionen auf Kandidaturverzicht

+ © dpa Der scheidende Lübecker Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) hatte in der Kommunalpolitik der Hansestadt auch Kritiker. © dpa

Lübeck - Der Verzicht von Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) auf eine erneute Kandidatur hat in der Lübecker Kommunalpolitik ein gemischtes Echo hervorgerufen.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft, Andreas Zander, sagte am Montag, er habe großen Respekt vor Saxes Entscheidung. Marcel Niewöhner von der Wählerinitiative Bürger für Lübeck (BfL) sagte, es sei zu erwarten gewesen, dass Saxe nicht wieder antritt. Er werde als Schuldenkönig von Lübeck in die Geschichte eingehen, sagte Niewöhner, der zu Saxes schärfsten Kritikern gehört. In der Lübecker SPD beginnt jetzt die Suche nach einem neuen Bürgermeisterkandidaten.

Saxe hatte am Sonntagabend bekanntgegeben, dass er nicht für eine vierte Amtszeit kandidieren wird. In Lübeck wird voraussichtlich Ende 2017 ein neuer Bürgermeister gewählt. Ein genauer Wahltermin steht noch nicht fest

Die Chefin der Grünen-Fraktion, Michelle Akyurt, sagte gestern, Saxe habe mit viel Gespür den richtigen Zeitpunkt für seinen Rückzug gewählt. „So bleibt es ihm erspart, aus dem Amt gejagt zu werden“, sagte sie. Saxes Verzicht auf eine vierte Amtszeit markiere das Ende eines Politikstils der mangelnden Kommunikation, sagte Akyurt.

Saxe sagte gestern: „Ich bin seit 16 Jahren im Amt und erfülle die Aufgabe immer noch gern. Doch am Ende einer vierten Amtszeit wäre ich 70 Jahre alt, da fragt man sich schon, ob man das eigentlich will“. Saxe ist seit dem Jahr 2000 Bürgermeister der Hansestadt Lübeck.

Seine Kritiker werfen ihm eine gewisse Amtsmüdigkeit vor. Auf einer Wahlkreiskonferenz am 11. Februar will die Lübecker SPD einen Kandidaten für die Nachfolge Saxes küren.

