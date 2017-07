Mehr Kinder in Betreuung

Schleswig-Holstein verzeichnet besonders starken Zuwachs

+ Zehn Prozent mehr Kinder im Land werden in Krippen oder Kitas betreut. Das bringt die Einrichtungen an ihre Grenzen. J Foto: dpa

Kiel - Immer mehr Eltern im Land nutzen den Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz für ihre Kleinkinder. Dabei ist der Zuwachs in Schleswig-Holstein besonders deutlich. Zum Stichtag der Erhebung am 1. März dieses Jahres wurden rund 763 000 Kinder unter drei Jahren in einer Kita, einer Krippe oder von einer Tagesmutter betreut, meldete das Statistische Bundesamt. Das waren 5,7 Prozent oder 41 300 Kinder mehr als im Vorjahr.