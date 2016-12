Mehr Polizei auf den Weihnachtsmärkten

Entsetzen nach dem Anschlag in Berlin

+ Auf den Weihnachtsmarkten im Land – wie hier in Lübeck – erhöht die Polizei ihre Präsenz. - Archivfoto: dpa

Kiel - Die Landespolizei will nach dem Anschlag in Berlin ihre Sicherheitsvorkehrungen für Weihnachtsmärkte verstärken. „Die Polizei erhöht die Präsenz an Weihnachtsmärkten und ähnlich gelagerten Veranstaltungen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums gestern. Im Norden gebe es weiter eine abstrakte Gefährdungslage. „Wir haben keine Hinweise auf konkrete Gefährdungssituationen – insbesondere was Weihnachtsmärkte anbelangt.“

Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich gegen eine Absage ähnlicher Veranstaltungen in Deutschland ausgesprochen. Über die Öffnung der Weihnachtsmärkte entscheiden Kommunen und Betreiber vor Ort. „Die Weihnachtsmärkte im Land können heute regulär öffnen“, sagte der Ministeriumssprecher. Es gebe keine Verfügung des Landes, dass sie geschlossen bleiben müssen. „Es steht aber im Benehmen der Marktbetreiber, andere Maßnahmen zu ergreifen.“

Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat mit Bestürzung auf den mutmaßlichen Terroranschlag reagiert. „Ich bin entsetzt und sehr traurig über diese abscheuliche Tat“, sagte er. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen und Freunden der Opfer. „Aber auch bei noch so großer Wut und Trauer sollten wir uns durch die irrsinnige Tat eines oder einiger wahnsinniger Mörder nicht darin erschüttern lassen, unser freies Leben zu leben. Denn das ist, was diese Verbrecher wirklich wollen: dass wir uns selber vor Angst unserer Freiheit berauben. Das darf niemals passieren.“

Sein Innenminister Stefan Studt (SPD) ordnete für alle Dienstgebäude des Landes Trauerbeflaggung für die Opfer der Lkw-Todesfahrt in Berlin an. Den Kreisen, Gemeinden und Ämtern wurde empfohlen, sich der Trauerbeflaggung anzuschließen.

Unterdessen laufen die Weihnachtsmärkte in Kiel weiter. Darauf haben sich die Stadt und die Betreiber verständigt. Am Abend sollte es an allen vier Standorten in der Innenstadt eine Schweigeminute für die Opfer von Berlin geben. Dort war am Montagabend ein Lkw vorsätzlich in die Besuchermenge eines Weihnachtsmarktes an der Gedächtniskirche gesteuert worden. Mindestens zwölf Menschen wurden dabei getötet und rund 50 verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. - dpa