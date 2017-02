„Millionen-Spritze“ für Spitzenforscher

Wissenschaftsministerin Kristin Alheit will die Stärken des Landes in der Forschung weiter ausbauen. - Archivfoto: dpa

Kiel - Mit einem Millionenprogramm für Top-Wissenschaftler will das Land seine Führungsposition in der Entzündungsforschung dauerhaft festigen. Spezielle Professuren sollen Spitzenforscher an die Universitätsstandorte Kiel und Lübeck binden.

Fünf Millionen Euro steuert dafür das Land bei, drei Millionen beide Hochschulen und das Uni-Klinikum. Das Land wolle seine Stärken in der Forschung weiter ausbauen, sagte Wissenschaftsministerin Kristin Alheit (SPD) gestern.

Das zunächst auf sechs Jahre angelegte Programm sei in Deutschland einmalig. Es sieht für jeden der acht Inhaber einer „SH Chair“ genannten Sonderprofessur eine zusätzliche Juniorprofessur in seiner Arbeitsgruppe vor.

Ein Ziel besteht darin, dass die Entzündungsforscher aus dem Norden auch in der nächsten Phase der Spitzenforschungsinitiative des Bundes und der Länder zum Zuge kommen. Sie beginnt 2019. Auch mit Projekten in der Meeresforschung, in der Nanotechnik und in den Geisteswissenschaften will der Norden Alheit zufolge dabei sein.

Das Förderprogramm trage dazu bei, Spitzenforscher mit attraktiven Lebens- und Arbeitsbedingungen zu halten, sagte der Präsident der Uni Kiel, Lutz Kipp. Vier der acht durchweg männlichen „SH Chair“-Inhaber schlugen Rufe namhafter ausländischer Hochschulen aus. Es gebe in Schleswig-Holstein besonders gute Bedingungen, Entzündungsforschung auf hohem Niveau eng mit Präzisionsmedizin zu verbinden, sagte der Kieler Molekularmediziner Philip Rosenstiel zu seiner Motivation.

Die Konkurrenz auch in Deutschland sei riesig und finanzstark, sagte der Kieler Medizin-Dekan Ulrich Stephani. Der Sprecher des Exzellenzclusters Entzündungsforschung, Stefan Schreiber, bedauerte, dass unter den ausgewählten „SH-Chair“-Inhabern keine Frauen sind. „Daran müssen wir arbeiten.“ Ein „Frauenbonus“ sei aus seiner Sicht aber nicht sinnvoll. - dpa