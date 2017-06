„Monströse Taten“

Missbrauch einer Zweijährigen / Anklage fordert 13 Jahre Haft für Vater

+ Einer der zwei Angeklagten (l.) wird von einem Justizbeamten zum Beginn des Prozesses in den Gerichtssaal geführt. - Foto: dpa

Lübeck - Mehrjährige Haftstrafen hat die Staatsanwaltschaft im Lübecker Prozess um den Missbrauch einer Zweijährigen gefordert. Staatsanwältin Uta Haage beantragte am Freitag für den 29 Jahre alten Vater des Mädchens dreizehn Jahre und für den 47 Jahre alten Mitangeklagten elf Jahre Freiheitsentzug. Die Männer hatten im Prozess gestanden, die kleine Tochter des 29-Jährigen zwischen August und November 2016 mehrfach gequält, missbraucht und vergewaltigt zu haben. In ihrem Schlusswort versicherten die Angeklagten am Freitag, sie bereuten ihre Taten zutiefst.