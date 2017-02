Der Norden sucht seine Knobel-Asse

Flensburg - Knapp 200 Schüler messen sich seit gestern an der Universität Flensburg bei der 56. Mathematik-Olympiade des Landes. „Man hofft, dass durch diese Form Schülern die Faszination des Faches näher gebracht werden kann“, sagte Mathematikprofessor Hinrich Lorenzen, Landesbeauftragter des Wettbewerbs. Die Zahl der Teilnehmer aus dem Land sei so hoch wie nie – ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr.

Zum vierten Mal konnte sich auch die von Geburt an blinde Lilly Kastner qualifizieren. Die Blindenpädagogin Imke Wißmann unterstützt die Sechstklässlerin aus der Nähe von Bad Schwartau, die Aufgaben für sie auf einem Computer mit einem speziellen Gerät in Brailleschrift lesbar und Abbildungen ertastbar zu machen. Lily weiß auch, woher ihr Interesse für Mathe kommt, denn bereits ihr Vater war dem Knobeln und dem räumlichen Denken verfallen.

Noch bis heute rechnen die elfjährige Lilly und die anderen Schüler in den Klassenstufen fünf bis 13 in Flensburg um die Wette.

Mit ihrer Teilnahme an der auch auf internationaler Ebene ausgetragenen Mathe-Olympiade befindet sich Lilly in guter Gesellschaft: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligte sich als Schülerin in der DDR an dem Wettbewerb. Bis zu zwölf Sieger ab der siebten Klasse aus dem Norden dürfen Ende April an der Bundesrunde in Bremerhaven teilnehmen. J dpa