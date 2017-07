Pensionierter Lehrer macht Flugträume wahr

Der pensionierte Physik- und Informatiklehrer Ratje Reimers bereitet mit Schülern der Drohnen-AG der Immanuel-Kant-Schule in Neumünster selbst gebaute Fluggeräte für den Start vor.

Neumünster - Von André Klohn. Physik ist langweilig? In Neumünster lernen Schüler die Technik von Drohnen und bauen in einer Drohnen-AG selbst Fluggeräte. Deren Leiter ist eigentlich schon längst kein aktiver Lehrer mehr. Seine Schüler danken ihm seine Bereitschaft mit Feuereifer.

Sie tänzelt förmlich am Himmel, steigt immer höher. Kurzzeitig verliert Ratje Reimers seine Drohne über dem Schulgelände in Neumünster aus den Augen. Dann der Fehlschlag. Er hat keine Chance mehr einzugreifen. „Mein erster Flug mit GPS. Gleich ein Absturz“, sagt der Leiter der Quadrokopter-AG der Immanuel-Kant-Schule etwas geknickt. Sein Schüler Jakob Jacobsen hat mehr Glück. Fast regungslos steht seine Drohne auf Knopfdruck in der Luft – mit Unterstützung des satellitengestützten Navigationssystems GPS.

Der Flug des angehenden Abiturienten gelingt. „Manchmal ist man stundenlang am Tüfteln“, sagt der 18-Jährige. Abstürze gehörten aber dazu. „Dann hat man wieder Arbeit.“ Einst machte auch Reimers an der Neumünsteraner Schule sein Abitur. Seit zweieinhalb Jahren begeistert der langjährige Physik- und Informatiklehrer Schüler für Naturwissenschaften und Technik. Dabei ist er bereits im Ruhestand. „Ich brauche ein wenig Abwechslung“, sagt er. Reimers ist mit viel Einsatz dabei. „Ich will die Technik verstehen, die Jungs wollen einfach nur fliegen.“ Seine Schüler sind zwischen 13 und 18 Jahren alt.

Ziel der Arbeitsgruppe ist der Bau einer flugfähigen Drohne mit selbst programmierter Regelung zur Steuerung. Das Projekt begann mit relativ einfachen Quadrokoptern – Drohnen mit vier Propellern. Damit lernten Reimers und seine Schüler die Grundlagen der Drohnentechnik kennen. Bei gutem Wetter wird über dem Sportplatz geflogen, bei schlechtem Wetter starten die Schüler ihre Drohnen in der Turnhalle.

Mittlerweile fliegen sie auch mit einem deutlich größeren Hexakopter, der sechs Propeller hat und dessen hochauflösende Kamera sich in mehrere Richtungen schwenken lässt. Gut 1 000 Euro beträgt sein Wert.

Aktuell sind die Jungs in der Drohnen-AG unter sich. „Mathe ist bei uns allen kein Problem“, sagt Jakob. Sie lernen Grundkenntnisse der Mess- und Regeltechnik und Programmiersprachen. „Man muss dafür aber kein Mathe-Genie sein“, sagt Reimers.

Schüler Jacobsen bastelt seit Jahren in seiner Freizeit Fluggeräte. „Ich bin auch Modellflieger“, sagt er. Sein neuestes Werk ist ein Flugboot mit 1,40 Metern Spannweite. Dessen Erstflug steht allerdings noch bevor. Mit seiner Drohne ist er weiter. Sie hat er an diesem windstillen Tag bereits gut im Griff. Sein Berufswunsch steht auch schon fest: Ingenieur.

Das erforderliche Geld für die Drohnen-AG stammt zum Teil aus dem Förderprogramm „lüttIng.“. Es wird vom Arbeitgeberverband Nordmetall, der Werner-Petersen-Stiftung und dem Kieler Bildungsministerium finanziert. „Ich denke, dass wir bislang 5 000 Euro ausgegeben haben“, sagt Reimers.

Noch dürfen Fluggeräte von maximal fünf Kilogramm Gewicht hierzulande grundsätzlich ohne Erlaubnis aufsteigen. Das wird sich ab Herbst ändern. Vom 1. Oktober an ist für Modelle ab zwei Kilogramm Gewicht eine gültige Pilotenlizenz oder eine Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Stelle nötig. Jakob und sein Mitstreiter Tobias Krahe wollen eine Prüfung ablegen. „Das Fliegen macht einfach Spaß“, sagt der 15-jährige Krahe. J dpa