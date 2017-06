Ein Pottwal im Hallenbad von Amrum

Tier im vergangenen Jahr vor Helgoland verendet

+ © dpa Detailarbeit an einem Riesen: Reenhard Klug restauriert in Norddorf auf Amrum das Skelett des Pottwals. © dpa

Amrum - Von Birgitta von Gyldenfeldt. In einem ehemaligen Schwimmbecken in Norddorf auf der Nordseeinsel Amrum stehen alte Schultische und Werkbänke. Darauf liegen Gewindestangen, Schraubendreher, Akkuschrauber. Auf der Fensterbank und am Beckenrand stapeln sich riesige Knochenreste. Auf dem Beckenboden steht ein Metallständer, darauf liegt schon ein halb fertig aufgebautes Pottwalskelett. Das Knochengerüst eines 2016 in der Nordsee vor Helgoland verendeten Jungbullen soll der Mittelpunkt einer Walausstellung im Naturzentrum Amrum werden.