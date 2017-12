Südschleswiger Wählerverband sieht sich als Kitt zwischen Regierung und Opposition

Kiel - Schleswig-Holsteins SSW-Fraktionschef (Südschleswiger Wählerverband) Lars Harms will nach dem Abschied aus der Regierungsverantwortung keine Fundamental-Opposition machen. „Vielleicht sind wir der Kitt zwischen allen, denn wir haben gute Drähte zur Regierung und zur Opposition“, sagte der 53-Jährige.

Seine Fraktion arbeite eng mit der SPD, aber auch mit der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP zusammen. „Unsere Art, Politik zu machen, bedeutet: Weniger Ideologie, dafür mehr Pragmatismus.“ Deshalb werde die Partei oft „als eine Art Kitt wahrgenommen“.

Bis zur Landtagswahl im Mai gehörte der SSW einer Koalition mit SPD und Grünen an. Nach dem Regierungswechsel haben die drei SSW-Abgeordneten im Landtag in Kiel tatsächlich bereits mehrere Initiativen der Regierungskoalition mitgetragen. „Wenn irgendwo mal ein Problemchen besteht, dann kann man auch an den SSW herantreten“, sagte Harms. „Wir sind auch in der Lage, mit der Regierung zu sprechen, ohne das man dies an die große Glocke hängt.“

Gemischtes Zwischenzeugnis für das Regierungsbündnis

Dem neuen Regierungsbündnis stellte Harms nach dem ersten halben Jahr ein gemischtes Zwischenzeugnis aus. „In Teilen machen sie es gut, in anderen Bereichen sind wir nicht so zufrieden“, sagte er. Positiv falle neben der Verkehrspolitik die Fortsetzung von der Vorgängerregierung eingeleiteten Minderheiten-Projekte auf. In der Bildungspolitik mit ihrer erzwungenen Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren sei die Minderheits-Partei nicht zufrieden.

Das ehemals angespannte Verhältnis zwischen Union und der Partei der dänischen und friesischen Minderheit hat sich bereits vor Jahren normalisiert. „Auch mit der Jungen Union sind wir jetzt auf einem guten Weg“, sagte Harms. Führende Nachwuchspolitiker hatten nach der Landtagswahl 2012 wegen der Befreiung des SSW von der Fünf-Prozent-Hürde Wahlprüfungsbeschwerden eingereicht, waren damit aber vor dem Landesverfassungsgericht gescheitert.

„Ausgeprägter Pragmatismus nach skandinavischem Vorbild“

Das Verhältnis zur SPD sei nach dem Ende der Regierung Albig zwar nicht komplizierter geworden, sagte Harms. „Aber sie machen natürlich eine andere Art Oppositionsarbeit als wir. Das war aber schon immer so.“ Sein Ansatz sei dagegen „ausgeprägter Pragmatismus nach skandinavischem Vorbild“.

„Oppositionsrolle bedeutet für uns nicht gegen alles zu sein, sondern Opposition heißt auch, dieses Land weiterzudenken“, sagte Harms. Abgeordnete müssten in der Lage sein, bei Vorschlägen über den eigenen Schatten zu springen, wenn Elemente den eigenen Vorstellungen entsprächen. Nach dem Motto: „Okay, das ist so fifty-fifty, aber es bringt das Land weiter. Also stimme ich dafür.“

Das der ehemalige Koalitionspartner Grüne nun mit der CDU regiert, stört den Politiker nicht. „Ich habe das nicht als Verrat angesehen, sondern als Verantwortung gegenüber unserem Land“, sagte Harms. J dpa