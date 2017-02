Ravel und der virtuose Zupfer

Blicken erwartungsvoll auf das Schleswig-Holstein Musik Festival: Christian Kuhnt (l.), Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals, und der israelische Mandolinenspieler Avi Avital stellen in der Musik- und Kunsthalle in Lübeck das Programm vor. - Foto: dpa

Lübeck - Der israelische Mandolinenvirtuose Avi Avital und der französische Komponist Maurice Ravel stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Vom 1. Juli bis zum 27. August stehen 193 Konzerte in 107 Spielstätten auf der Programm. „Eine der 107 Spielstätten ist die neue Hamburger Elbphilharmonie, dort werden wir neun Konzerte geben“, verkündete Intendant Christian Kuhnt gestern bei der Vorstellung des Programms.

Allein 20 Konzerte wird Avital als Porträtsolist bestreiten. Dabei wolle er die unterschiedlichsten Facetten des Instruments vorstellen, sagte er. Das Programm reicht von Musik des Barock über Volksmusik und Jazz bis zu drei Uraufführungen zeitgenössischer Werke. „Als das Festival mir angeboten hat, das Solistenprogramm frei zu gestalten, habe ich mich gefühlt wie ein Kind im Spielzeugladen“, sagte der 38-jährige Musiker.

Die Komponisten-Retrospektive ist in diesem Jahr Maurice Ravel (1875 bis 1937) gewidmet. „Er hat in seinem Leben zwei Konzerte in Deutschland gegeben. Eines davon fand 1926 in der Hamburger Musikhalle statt und war nur mäßig besucht, da Ravel damals in Deutschland noch nicht so berühmt war wie in Frankreich“, erzählte Kuhnt. Ravel gilt heute neben seinem Landsmann Claude Debussy als wichtigster Komponist des Impressionismus. Beim SHMF stehen mehr als 60 Konzerte mit seinen Werken auf dem Programm, unter anderem seine Ballettmusiken „La Valse“ und „Daphnis et Chloé“ sowie sein Gesamtwerk für Klavier.

Insgesamt geben sich beim Festival auch in diesem Jahr wieder international renommierte Solisten und Orchester ein Stelldichein. Gäste sind unter anderem die Pianistin Hélène Grimaud, die Geigerin Anne-Sophie Mutter, die Cellistin Sol Gabetta, der Gitarrist Pepe Romero und Organist Cameron Carpenter. Auch viele Künstlerpersönlichkeiten abseits der Klassik sind zu erleben. Darunter der ehemalige Sänger der Popgruppe Supertramp, Roger Hodgson, die Berliner Kult-Band 17 Hippies und der musikalische Tausendsassa Chilly Gonzales.

Eröffnet wird das Festival am 2. Juli mit Werken unter anderem von Ravel in der Lübecker Musik- und Kongresshalle, deren Konzertsaal nach anderthalbjähriger Sanierung wieder zur Verfügung steht. Das Abschlusskonzert mit Carls Orffs monumentalem Chorwerk „Carmina Burana“ gibt es am 27. August in der Kieler Sparkassenarena.

Für die 193 Konzerte in Schleswig-Holstein, Hamburg, dem südlichen Dänemark und dem Norden Niedersachsens stehen insgesamt rund 190 000 Karten zur Verfügung. Die können ab sofort schriftlich bestellt werden, der telefonische und örtliche Vorverkauf startet am 3. April. J dpa