Von  Rendite  bis Rebellion

Bürgerwind polarisiert

+ Das Umspannwerk des Bürgerwindparkes in Lindewitt: Bis jetzt profitieren die Bürger der Gemeinde von der Rendite ihrer Anlage. Das könnte sich ab Januar ändern. Die feste Vergütung für eingespeisten Strom fällt dann nämlich. - Foto: dpa

Lindewitt/Nübbel - Im Dunkeln erinnern die roten Warnleuchten an der B 200 an einen Flughafen oder die Silhouette einer Großstadt. Lindewitt nahe Flensburg hat sich mit diesen Insignien der Windkraft ganz dörflich arrangiert. Nachdem die Rotoren wie Pilze aus dem Boden schossen, gründete sich eine Bürgerwindkraft-Firma. 400 Einwohner sind daran beteiligt – Kinder und Alte abgezogen in nahezu jedem Haushalt einer, im Schnitt mit jeweils 7 800 Euro.

„Wir haben uns gefragt, was können wir für den Bürger tun?“, erinnert sich Albert Jürgensen, Geschäftsführer der Firma, an die Anfänge 2011. Für die Infoveranstaltung mit 500 Menschen in der Turnhalle musste die Gemeinde extra Stühle anmieten. Bei der Ratsabstimmung über die Firma waren fast alle befangen. Die Kommunalaufsicht schickte jemanden aus dem Nachbarort, der Neutralität wegen.

So oder so ähnlich wie in Lindewitt entstanden bundesweit zahlreiche Bürgerwindparks. Die Idee: Außer mit der Gewerbesteuer verdienen Bürger und Kommunen auch an der Rendite der Anlagen mit, die das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) staatlich fördert. Doch ab 1. Januar könnte diese Praxis für kleine und kommunale Initiativen zu Ende sein. Von 2017 an entfällt die feste Vergütung für eingespeisten Strom. Betreiber müssen Ausschreibungen gewinnen – in Konkurrenz zu großen Energiekonzernen mit eigenen Planungsbüros.

„Viele sind verunsichert und enttäuscht“, sagt die energiepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Julia Verlinden. Auch Lindewitt will seine begonnenen Projekte noch schnell nach dem alten Förderprinzip umsetzen. Zwar soll Bürgerenergie auch künftig nicht alle Gutachten einreichen müssen und bei einem Zuschlag so viel Zuschuss wie das niedrigste Industrie-Gebot erhalten. Doch Jürgensen ist skeptisch. „Wir haben hier die Leute mit dem kleinen Portemonnaie rangeholt. Spekulation ist nicht drin.“

Allein die Gründung der Bürgerwind-Firma war bereits ein Kraftakt. „Es ging darum, die Menschen zu überzeugen, dabei hatten wir auch Türen-Knallen und sind wutschnaubend auseinander gegangen“, sagt Jürgensens Mitgeschäftsführer Ralf Petersen.

Während sich in Lindewitt bei knapp 2 000 Einwohnern rund 50 Windräder drehen, steht im 75 Kilometer südlich gelegenen Nübbel kein einziges. In gleich zwei Bürgerentscheiden 2010 und 2012 stimmten die Einwohner der ähnlich großen Gemeinde gegen Windkraftflächen – zuletzt zu mehr als 60 Prozent. Im Gemeinderat blockieren sieben Windkraftgegner die Pläne von sieben Befürwortern. Dabei schlossen sich auch in Nübbel zuerst die Windkraft-Fans zusammen, ehe die Stimmung kippte.

Hausbesitzer fürchten um Immobilienwert

„Es ist die Art und Weise, wie mit den Bürgern umgegangen worden ist“, sagt Anja Prehn vom Bürgerforum Nübbel, das sich gegen Rotoren in dem Ort wehrt. „Nach zwei Bürgerentscheiden ist kein Standort mehr vertretbar“, sagt die 49-Jährige. „Die Leute wohnen hier, weil sie ruhig wohnen wollen.“ Makler berichteten plötzlich von 20 bis 30 Prozent Preisverfall. Hausbesitzer fürchten um den Wert ihrer Immobilien, ihrer Alterssicherung.

Obwohl die Bundesregierung den Windkraft-Ausbau an Land bundesweit auf 2 800 Megawatt pro Jahr begrenzen will, stellte Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) zuletzt ambitionierte Regionalpläne vor. Nach ihnen soll künftig auf knapp zwei Prozent des Landes Windkraft möglich sein – auch in Nübbel. Ausgerechnet. Und um die Flächen zu verhindern, wird der Ort kreativ. „Es wird immer was Neues gesucht“, sagt Bürgermeister Rudolf Ehlers (66, parteilos), der eine der zwei vorgeschlagenen Flächen wegen eines geplanten Neubaugebietes ebenfalls tilgen möchte. „Schlagschatten, Blinklichter, da waren wir vor fünf Jahren“, erzählt er. „Es gibt Seeadler, Rotmilane. Heute ist Infraschall ein Thema.“

„An der Westküste machen sie seit 20 Jahren gute Erfahrungen mit den Mühlen“, sagt Ehlers und formt mit Daumen und Zeigefinger die Geste für Geld. Genauso wie in Lindewitt, das bereits mehr als acht Prozent seiner Gemeindefläche für Windkraft zur Verfügung stellt. Wenn nicht? „Dann wären wir auf Bedarfszuweisungen des Kreises angewiesen“, sagt Lindewitts Bürgermeister Wilhelm Krumbügel (FDP). Zuletzt konnte der Ort mehr als 1,2 Millionen Euro für einen neuen Kindergarten im alten Schulgebäude ausgeben. Von jährlich 700.000 Euro Gewerbesteuer stammt das Gros aus Windkraft. „Wir wollen nicht ausbluten“, sagt Petersen. - dpa