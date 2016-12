Runder Tisch stößt Projekte für Heimkinder an

Als Konsequenz der „Friesenhof“-Affäre

+ Nach den Missständen in den „Friesenhof“-Mädchenheimen diskutieren Experten die Situationen in Kinderheimen. - Archivfoto: dpa

Kiel - Qualitätsdialoge auf allen Ebenen, Ausbau des Beschwerdemanagements, Strategien gegen den Fachkräftemangel und ein besserer Umgang mit schwierigen Kindern – das sind einige Empfehlungen des Runden Tisches „Heimerziehung“. Erforderlich scheint etwa im Umgang mit schwierigen Kindern, den sogenannten Grenzgängern, eine Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen und der Kompetenzen der Einrichtungen, heißt es im Abschlussbericht, der gestern vorgestellt wurde.

Der Runde Tisch wurde vom Landtag als eine Konsequenz der Missstände in „Friesenhof“-Mädchenheimen eingerichtet. Die Veranstaltungen hat Vera Birtsch vom Deutschen Institut für Sozialwirtschaft moderiert. Sie verfasste auch den Abschlussbericht. Ein Untersuchungsausschuss befasst sich ebenfalls mit der Aufarbeitung des Thema.

Ziel des Runden Tisches war, die Situation von Kindern und Jugendlichen in stationären Angeboten mit Experten zu diskutieren und Handlungsfelder für eine Weiterentwicklung der Heimerziehung aufzuzeigen. In der Öffentlichkeit sei ein Bild entstanden, dass Heimerziehung öfter als einem lieb ist wie in den mittlerweile geschlossenen Einrichtungen des „Friesenhofes“ praktiziert werde, sagte Birtsch. Der Vorsitzende des Sozialausschusses, Peter Eichstädt (SPD), ergänzte, die Veranstaltungen hätten jedoch gezeigt, dass Ereignisse wie im „Friesenhof“ untypisch für die Gesamtsituation in Schleswig-Holstein seien. Doch auch, wenn es Einzelfälle gewesen seien – „so etwas darf nicht wieder passieren“.

Eine Besonderheit im Land ist, dass viele Kinder und Jugendliche, die in hiesigen Heimen untergebracht sind, aus anderen Bundesländern stammen. Insgesamt werden rund 5 400 Kinder und Jugendliche in Heimen betreut. Nur 3 400 Jungen und Mädchen kommen aus Schleswig-Holstein selbst, die restlichen werden von Jugendämtern aus anderen Bundesländern belegt, sagte Eichstädt.

Ihrer Ansicht nach ist es nicht klug, so viele Plätze vorzuhalten und diese mit Kindern und Jugendlichen aus anderen Bundesländern zu belegen, sagte Birtsch. Allerdings könne einem Träger nicht verboten werden, neue Heime zu errichten. Das Landesjugendamt könne die Zustimmung zur Betriebserlaubnis nicht verweigern, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien. Auch eine einmal erteilte Betriebserlaubnis zu entziehen, sei nicht einfach. Eichstädt betonte, „das sind Dinge, die wir auf Bundesebene gerne geändert haben möchten“.

Die Einrichtungen selbst seien in der Mehrzahl selbstständige Kleinstheime sowie Wohngruppen, die sich zu Verbünden zusammengeschlossen haben. „Es gibt eigentlich keine Großeinrichtungen mehr“, sagte Birtsch. Dies sei gut, denn in kleineren Heimen könne besser eine Lebenssituation hergestellt werden, „in der man sich einigermaßen normal verhalten kann“, sagte die promovierte Psychologin.

Dennoch gebe es auch Nachteile, etwa bei der Bereitstellung von Personal im Krankheitsfall. „Wenn Wohngruppen in einem Verbund zusammengeschlossen sind, können sie sich gegenseitig unterstützen, aushelfen, sie können sich auch austauschen in schwierigen Fragen.“ Rechtlich hat das Land jedoch keine Handhabe, die Betreiber zu einem Zusammenschluss zu zwingen, sagte Eichstädt.

Das Sozialministerium begrüßte die Ergebnisse des Runden Tisches. „Die Beratungen der Fachleute waren sehr konstruktiv und haben zahlreiche Anregungen geliefert, wie die Rahmenbedingungen für die Jugendhilfe weiter zu verbessern sind“, heißt es aus dem Ministerium. Es werde die Vorschläge in seine Planungen einbeziehen „Jeder Vorschlag, der dem Kindeswohl dient, ist willkommen. Gerade im Bereich der sogenannten ‚Grenzgänger‘ sind wir froh für die Anregungen und Diskussionen.“

Unter anderem für den Bedarf dieser Zielgruppe stellt das Ministerium 2017 zusätzliche Mittel zur Verfügung. Kommendes Jahr sind zusätzlich 500.000 Euro im Haushalt für Projekte eingeplant, die durch die Arbeit des Runden Tisches angestoßen wurden. „Ich finde, das ist ein starkes Zeichen“, sagte Eichstädt. - dpa