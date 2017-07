Saxe trägt den Rotspon-Sieg davon

Traditionelles Wettsegeln erinnert an den Ursprung der Travemünder Woche

+ Volle Segel brachten Bürgermeister Saxe (l.) den Rotspon-Sieg. Grote (r.) hatte sich das Segeln einfacher vorgestellt. J Foto: dpa

Travemünde - Bei der letzten Rotsponregatta seiner Amtszeit hat Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) den Rotspon-Cup gegen seinen Kieler Herausforderer verteidigt. Er besiegte gestern in Travemünde Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) klar in zwei von drei Wettfahrten. Er hoffe, dass sein Nachfolger die Tradition fortsetzen werde, sagte Saxe. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat bereits Interesse angemeldet. Saxe geht im Mai in den Ruhestand.