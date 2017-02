„Der Schulz-Zug rollt durch Schleswig-Holstein“

Ministerpräsident Torsten Albig (r.) hofft, dass die Landes-SPD den Aufschwung, der die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz (l.) mit sich bringt, für die Landtagswahl am 7. Mai nutzen kann. - Foto: dpa

Kiel - Knapp ein Vierteljahr vor der Landtagswahl am 7. Mai zeigt sich die Nord-SPD optimistisch. „Wir merken jetzt aus dem Bund einen richtig tollen Rückenwind“, sagte Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) am Samstag nach einer Parteikonferenz in Kiel. Die Genossen wollen den neuen Schwung der Partei durch die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz für den Landtagswahlkampf nutzen.

„Wir werben aber für unsere eigene Politik, für unsere Arbeit“, sagte Albig. An dem Treffen der SPD-Spitze nahm neben dem Landesvorstand, den Abgeordneten aus Landtag, Bundestag und Europaparlament sowie Albigs SPD-Ministern und den Kreischefs auch Schulz teil. „Nach meinem jetzigen Terminplan bin ich fast wöchentlich in Schleswig-Holstein“, sagte der designierte SPD-Bundesvorsitzende.

„Der Schulz-Zug rollt wirklich durch Schleswig-Holstein“, sagte SPD-Landeschef Ralf Stegner. Maßstab und Kompass für SPD-Politik bleibe die Gerechtigkeit. Seit Ende Januar seien 350 Menschen in den Landesverband eingetreten, sagte Stegner am Samstag. „Die Zahl wächst wie seit langer, langer Zeit nicht mehr.“ Wahlziel bleibe eine Fortsetzung der Koalition mit SSW und Grünen. Die SPD wolle als stärkste Kraft aus der Wahl am 7. Mai hervorgehen. „Wir wollen uns nicht um die zehn Prozent Schreihälse und Anti-Demokraten kümmern, sondern um die vielen Menschen, die hart arbeiten.“

Schulz sprach von turbulenten Zeiten. „Wir erleben einen Aufschwung von Feinden der Demokratie.“ Im Kampf gegen „Demokratiezerstörer“ komme der Sozialdemokratie eine besondere Verantwortung zu. Mit Blick auf den von der Kieler Landesregierung beschlossenen, dreimonatigen Abschiebestopp nach Afghanistan sagte Schulz, der Bund müsse die Sicherheitslage in den einzelnen Regionen des Landes prüfen. Er sei aber für Einzelfallentscheidungen. „Die Länder machen ja auch genau das, und deshalb glaube ich, dass wir keinen generellen Abschiebestopp verhängen können.“ Einzelfallentscheidungen führten in den meisten Fällen aber dazu, dass die Menschen bleiben könnten.

Gestern feierten rund 1 200 SPD-Anhänger in Lübeck Hoffnungsträger Schulz auf einer SPD-Regionalkonferenz. In seiner Rede warnte er unter anderem davor, innenpolitische Themen gegen Themen der Europapolitik auszuspielen. Ein gut funktionierendes Europa, in dem sich alle Staaten auf Augenhöhe begegnen, sei der beste Schutz für die Bundesrepublik Deutschland, sagte er unter großem Beifall. Mit ihm werde es jedenfalls kein „Europa-Bashing“ geben sagte er.

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Björn Engholm sieht unterdessen gute Chancen auf einen Wahlsieg des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Dafür müsse aber die ganze SPD hinter Schulz stehen, ungeachtet mancher Bösartigkeiten, die mit Sicherheit noch kommen würden, sagte Engholm. Zugleich warnte er Schulz davor, sich im Wahlkampf zu verzetteln. Er sollte die Themenblöcke Gerechtigkeit, Zukunft der Arbeit und Bildung in den Vordergrund stellen, sagte der ehemalige SPD-Vorsitzende. Das seien die Themen, die dem Volk auf der Seele lägen, sagte er. Engholm war von 1991 bis zu seinem Rücktritt 1993 Vorsitzender und designierter Kanzlerkandidat der SPD.

Im Dezember hatte eine überraschend schlechte Umfrage die Genossen im Norden nur noch bei 26 Prozent gesehen. Die CDU kam dabei auf 34 Prozent. - dpa