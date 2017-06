Die schwimmende Müllabfuhr der Kieler Woche

Sauberkeit auf See

Freiwilligendienst zur Kieler Woche: Horst Fiebiger und Gaby Kandulla auf der „Schiermoker II".

Kiel - Von André Klohn. Acht Stunden lang sammelt die „Schiermoker II“ (Saubermacher) ein, was das Zeug hält. „Da hinten ist noch mehr“, ruft Kiels „Müllmann auf See“ Horst Fiebiger und zeigt auf eine Flasche, die in der Förde schwimmt. Gaby Kandulla greift zum Kescher. Ruckzuck landet der Müll in einer der drei Mülltonnen an Deck. Das tut auch wirklich not. Denn die erwarteten rund drei Millionen Gäste der Kieler Woche verursachen nicht nur an Land Müll.