Seehundstation Friedrichskoog erhält Geld für neues Forschungsbecken

Land unterstützt den Neubau mit 570.000 Euro

+ © dpa Ein Kegelrobben-Baby liegt in einem Aufzuchtbecken der Seehundstation Friedrichskoog. Die Station nimmt laut Umweltministerim pro Jahr rund 300 Robben auf. © dpa

Friedrichskoog - Die Betreiber der Seehundstation Friedrichskoog erhalten vom Land 570 000 Euro für den Neubau eines Forschungsbeckens. „Die Seehundstation ist ein Besuchermagnet, ihre Erweiterung wird die Anziehungskraft des Ortes steigern“, sagte Umweltminister Robert Habeck. Mit dem Bau des Beckens soll voraussichtlich im März begonnen werden. Insgesamt fördert die Landesregierung die Erweiterung der Station mit 6,5 Millionen Euro.

Die Seehundstation Friedrichskoog besteht seit dem Jahr 1985. Sie ist nach internationalem Abkommen die einzig berechtigte Aufnahmestelle für Heuler in Schleswig-Holstein. Laut Umweltministerium nimmt die Seehundstation pro Jahr rund 300 Robben auf, darunter neben zahlreichen Seehunden auch Kegelrobben. Mehr als 90 Prozent der als Heuler eingelieferten Tiere können nach Angaben der Station erfolgreich aufgezogen werden. Nur die Seehunde und Kegelrobben im Forschungsbecken bleiben dauerhaft in der Station. Dort arbeiten Wissenschaftler mit ihrer Hilfe an verschiedenen Forschungsprojekten.

dpa