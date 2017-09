Weniger als 90.000 Menschen ohne Job

Beschäftigten-Rekordzahl im Land

+ Es geht aufwärts mit den Beschäftigtenzahlen im Land – und das stetig. J Foto: dpa

Kiel - Seit einem Vierteljahrhundert ist die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein in einem September nicht so niedrig gewesen wie diesmal. „Erstmals sind es weniger als 90 000, also das ist schon was!“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, zu den neuen Monatszahlen.