Seit 20 Jahren Steinzeit

Albersdorf - Der Nachbau eines norddeutschen „Steinzeitdorfs“ bringt seine Besucher in eine frühe Epoche der Menschheit zurück: In Dithmarschen präsentiert ein Freilichtmuseum die Welt der Jungsteinzeit – und das schon seit 20 Jahren.

Der Steinzeitpark Dithmarschen ist beliebtes Ziel bei Touristen und Einheimischen. Er bietet eine Zeitreise 7000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Am Sonntag feierte das archäologische Open-Air-Museum sein Jubiläum. Auf dem 40 Hektar großen Freigelände stehen unter anderem viele in Originalgröße rekonstruierte und eingerichtete Gebäude.

An einem kleinen Weiher lassen zwei Hütten mit Reetdach die Epoche der letzten Sammler und Jäger wieder lebendig werden. Dazu kommen zwölf weitere unterschiedliche Bauten sowie neun originale archäologische Denkmäler – Findlinge, Grabhügel und so genannte Hünengräber. Auf den offenen Flächen dazwischen weiden alte Haustierrassen, um den Besuchern ein möglichst hautnahes Erlebnis der menschlichen Frühgeschichte zu bieten.

Auf der Fläche, die insgesamt so groß wie 80 Fußballfelder ist, können Interessierte „die Welt der ersten Siedler an Nord- und Ostsee hautnah erleben“, berichtet Geschäftsführer Rüdiger Kelm. Rund 30.000 Gäste zählt der Park jedes Jahr. Mit verschiedenen Mitmach-Angeboten wie Bogenschießen, Feuermachen, Flint-Schlagen oder dem Herstellen von Steinzeitschmuck will man Besucher locken. Am kommenden Wochenende findet etwa ein Lehmbauseminar für Familien mit Kindern statt.

Wissenschaftliches Zentrum in Europa

Doch der Steinzeitpark ist nicht nur touristische Attraktion. Als Mitglied der „OpenArch“ – ein europaweiter Verbund archäologischer Freilichtmuseen sowie der Universität Exeter in Großbritannien – gilt er auch als wissenschaftliches Zentrum in Europa. Neben dem Steinzeitpark gehören auch das Steinzeitdorf als archäologisches Freilichtmuseum (seit 2000) und das Museum für Archäologie und Ökologie Dithmarschen (ab 2005) in Albersdorf zum Archäologisch-Ökologischen Zentrum Albersdorf.

2015 erforschte eine internationale Gruppe von Experimental-Archäologen sechs Wochen lang das Steinzeitleben in Albersdorf. Die Teilnehmer versuchten, sich in die Lebensweise und die Herausforderungen unserer Urahnen hineinzuversetzen. Dabei wollten sie laut Kelm nicht zeigen, wie das Leben damals war, sondern wie es gewesen sein könnte: „Es geht darum, Theorien im Feldversuch auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen.“

Aufschlüsse über die Lebensweise bekommen die Forscher durch Ausprobieren nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Der Grund: „Für Vieles gibt es keine archäologischen Original-Funde: Dann braucht man ethnologische Vergleiche mit Völkern, die noch als Jäger und Sammler leben“, erklärte der Experimental-Archäologe Werner Pfeifer.

dpa