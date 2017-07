Ein selbstbewusster Minister

Kiel - Der neue Wirtschaftsminister im schleswig-holsteinischen Landtag heißt Bernd Buchholz. Ihm eilt der Ruf voraus, selbstbewusst und durchsetzungsstark zu sein. Doch die Sorge, er werde nun alles verändern, hält er für übertrieben: „Am Schlimmsten sind Leute, die etwas umkrempeln wollen, was sie gar nicht kennen. So bin ich nicht.“

Buchholz ist aber einer, der für rhetorische Stärke und Eloquenz bekannt ist, und das seit vielen Jahren. 1992 zog der Jurist für vier Jahre in den Landtag ein, dann ging er in die Wirtschaft, 2009 bis 2012 war er Chef des Verlags Gruner und Jahr, seit knapp zwei Wochen Wirtschaftsminister. Er sei gekommen, um politisch-inhaltlich zu gestalten.

Einer seiner Vorgänger, Peer Steinbrück, hatte „Das Kapital“ von Karl Marx im Büro liegen – mit einer Axt drin. Dazu fällt auch Buchholz was ein: Als 17-Jähriger habe er in Ostberlin ein Exemplar gekauft und es dann beim Jobben als Nachtportier in einem Westberliner Hotel zu lesen versucht. „Bis zu einem bestimmten Punkt ist das gelungen, aber vollständig habe ich es nicht gelesen.“

Dass er in einer schwarz-grün-gelben Koalition in die Landespolitik zurückkehrt, habe er noch Anfang des Jahres nicht erwartet, sagt der FDP-Politiker. Seine Bundestagskandidatur war erste Priorität. Er habe sich dann von der „Fülle an Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Ministerium“ anstecken lassen.

Turbulente Gespräche mit den Grünen

Dass es in den Verhandlungen mit den Grünen auch turbulent zuging, bestreitet Buchholz nicht. „Die Bundestagsabgeordnete Valerie Wilms und ich haben uns zum Verkehrsthema sehr lautstark unterhalten in einer Pause auf dem Flur, aber dies hat die wechselseitige Wertschätzung nicht missen lassen.“ Beobachter hatten von Anbrüllen gesprochen.

Auf die Frage, wen er besonders schätzen gelernt habe, nennt Buchholz die Grünen-Finanzministerin Monika Heinold. „Wir haben sie am Anfang vielleicht unterschätzt – ich habe sie dann kennengelernt als eine sehr ruhige, sehr bedachte, inhaltlich sehr kompetente Finanzministerin, die zu jedem Zeitpunkt genau gewusst hat, was sie da tut. Das hat mir hohen Respekt abgerungen.“

Er glaube nicht unbedingt, dass die größten Reibungspunkte mit dem Grünen-geführten Umweltministerium aufkommen werden, sagt Buchholz. Mit Robert Habeck sei es gut möglich, die Dinge anzusprechen und sie dann zu lösen. Habeck, nach Buchholz gefragt: „Ich bin neugierig, ob die Zusammenarbeit im Kabinett so offen und auf menschlicher Ebene vertrauensvoll sein wird wie in der Koalition mit SPD und SSW“. Er sei zuversichtlich, dass es klappt. „Ich habe ihn (Buchholz) in den Koalitionsverhandlungen als willensstarken und selbstbewussten Menschen erlebt, der bereit ist, Kompromisse zu schließen und sich in das Gesamtgefüge einzuordnen.“ Ein Juwel aus der Diplomatensprache.

Kein Wechsel in den Bundestag

Buchholz' Wirtschaftskarriere führte ihn Anfang 2009 an die Gruner und Jahr-Spitze. Diese übernahm er, als der Verlag im Zuge der Finanzkrise auf Sparkurs war und seine damaligen Wirtschaftsmedien zusammenfasste. Alternativlos sei das, sagte er damals. Für seine Bemerkung, in der Krise müssten „die Leute auf dem Sonnendeck mal ihre Liegestühle und Drinks beiseite stellen“, habe er sich bei den Mitarbeitern entschuldigt.

Einen Wechsel in den Bundestag nach der Wahl im September schließt Buchholz trotz seiner fortbestehenden Kandidatur übrigens völlig aus. „Es sei denn, diese Koalition platzt bis zum 24. September – wovon ich nicht ausgehe und was ich auch nicht hoffe.“

dpa