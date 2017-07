Sprache lernen mit Musik

Flensburg - Von Birgitta von Gyldenfeldt. Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache wollen sie einmal unterrichten - Von Birgitta von Gyldenfeldt. in einem Musikprojekt erproben Studierende in Flensburg schon einmal, wie man Kinder mit geringen deutschen Sprachkenntnissen erreicht und einbindet.

Studierende und Flüchtlingskinder stehen im Kreis vor den Wohncontainern einer Unterkunft für Geflüchtete in Flensburg. Musikstudent Matthis Schwormstede greift sich seine Gitarre. Sein Kommilitone Max Wichmann wühlt in einem Koffer, holt einen Rock hervor und hält ihn vor sich. Dreht sich, tanzt. Die Kinder kichern. Dann beginnen die Studenten zu singen: „Ein Rock in meinem Rock“. Der Song ist selbst komponiert und getextet. Die Kinder singen mit. Eines der Mädchen nimmt Wichmann den Rock ab und hält ihn vor Schwormstedes Hose.

Die beiden jungen Männer und andere Studierende kommen einmal in der Woche in die Unterkunft, um mit den Kindern Musik zu machen. Sie studieren Musik oder Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache (DaZ/DaF) an der Uni Flensburg. Doch hinter dem Projekt steckt mehr als ehrenamtliches Engagement. Es soll angehende Lehrer besser auf den Unterricht mit geflüchteten und anderen Kindern mit ausländischen Wurzeln vorbereiten.

Bundesweit hat etwa jedes dritte Schulkind einen Migrationshintergrund, stellt der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration in einer Studien von Septemberfest. Der Unterricht in Klassen mit Schülern unterschiedlicher Herkunft und Muttersprache ist also längst der Normalfall. Dennoch schlägt der Sachverständigenrat Alarm: Lehrer würden oftmals unzureichend auf den Schulalltag in der Einwanderungsgesellschaft vorbereitet.

Pflicht zur Sprachbildung

Nur in sechs Ländern, darunter Schleswig-Holstein, sind alle angehenden Lehrkräfte per Gesetz dazu verpflichtet, einen oder mehrere Kurse zum Thema Sprachbildung zu absolvieren – egal ob sie nun später Deutsch (als Zweitsprache) oder etwas anderes unterrichten. In der Studie steht, dass auch Kinder, die mit Deutsch aufgewachsen sind, häufig sprachliche Defizite aufweisen. In Brandenburg betrifft dies laut der Studie etwa jedes siebte Kind. Auch für sie sind in der Sprachförderung qualifizierte Lehrer wichtig.

Doch dass Lehramtsstudierende die im Hörsaal gelernte Theorie noch während des Studiums in die Praxis umsetzen können, ist eher selten. Noch seltener, wenn sie es fächerübergreifend tun – wie in diesem Fall die Musik- und DaZ-Studenten aus Flensburg. „Das ist sehr bereichernd“, sagt die Musik-Studentin Anja Sommerer. An diesem Tag wollen die Studierenden den Kindern spielerisch die Wörter für Kleidungsstücke vermitteln. Neben dem Lied mit dem Rock gibt es noch eines über eine „Ho Ho Hose“ und ein Kleid. Auch Posessivpronomen wie „mein“ und „dein“ tauchen auf. Wichtig sei gar nicht, dass die Kinder die Wörter alle mitsprechen, sagt Ricart Brede. Aber den Unterschied zwischen „mein“ und „dein“ zu hören und zu verstehen, das gelinge den Kindern schon. Vor allem sollen die Studierenden aus eine Art „Koffer“ mit vielen Spielen und Materialien entwickeln, den sie dann auch später – im „echten“ Unterricht – benutzen können.

Jan Tenrich ist Dozent für Gitarre und hat das Seminar mit initiiert. Er würde sich freuen, wenn das Konzept auch an anderen Universitäten Nachahmer fände. Fürsein Funktionieren sei neben dem Engagement von Studenten und Dozenten vor allem eines wichtig: dass die Leitung des jeweiligen Flüchtlingsheims so hinter dem Projekt stehe wie es in Flensburg der Fall ist.

