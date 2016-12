Täter von Kronshagen war in psychiatrischer Klinik

Staatsawaltschaft geht von Mord aus

+ Eine Kriminalbeamtin untersucht den Tatort. - Archivfoto: dpa

Kiel - Ein psychiatrisches Gutachten soll die Zurechnungsfähigkeit des mutmaßlichen Täters der tödlichen Brandattacke von Kronshagen klären. Das Gutachten sei bereits bei dem Erlass des Haftbehls am 8. Dezember in Absprache mit dem Verteidiger des 41-Jährigen beschlossen worden, bestätigte Oberstaatsanwalt Axel Bieler gestern.

Der Mann, der seine Frau am 7. Dezember mit einer brennbaren Flüssigkeit übergoss und auf offener Straße anzündete, sei im August mit richterlichem Beschluss in eine psychiatrische Fachklinik – dem Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) – eingewiesen worden, sagte Bieler.

Die 38-Jährige erlag noch am Abend nach der Attacke ihren schweren Brandverletzungen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mord aus. Der Tatverdächtige habe vorsätzlich, heimtückisch und grausam gehandelt, lautet der Vorwurf. Der Mann sitzt zurzeit in Neumünster in Untersuchungshaft.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen, um am Wochenende Abschied von dem Opfer zu nehmen. Die Frau hinterlässt einen dreijährigen und einen siebenjährigen Sohn. Beide sind in einer Pflegefamilie untergebracht. Für morgen ist eine traditionelle afrikanische Totenwache im Mehrgenerationenhaus „Vinetazentrum“ in Kiel-Gaarden vorgesehen. Die Frau stammte aus Togo und lebte seit vielen Jahren in Kiel.

Am Samstag findet um 11 Uhr der Trauergottesdienst in der Universitätskirche (Westring) für die Christin statt. Danach soll der Leichnam auf einem Kieler Friedhof beigesetzt werden. Im Januar hätte die Frau einen einjährigen Dienst beim Flüchtlingsbeauftragten des Landes, Stefan Schmidt, beginnen sollen.

Der Mann soll nach Informationen aus Ermittlerkreisen sowie Angaben von Freunden unter Verfolgungswahn gelitten haben. Eine Freundin habe gesagt, der Mann habe seiner Frau vorgehalten, sie habe ihn vergiften wollen. Er habe sie gewürgt und randaliert. Die alarmierte Polizei habe ihn bei dem Vorfall im August erst mit sieben Beamten überwältigen und ins ZIP bringen können. Dort hätte er laut Beschluss des Amtsgerichts drei Wochen bleiben sollen, er sei aber nach einer Woche wieder entlassen worden.

Bieler machte dazu keine Angaben. Ein UKSH-Sprecher verwies auf die ärztliche Schweigepflicht. Bereits im Juli sei laut einem Freund des Mannes dieser nach übermäßigem Alkoholkonsum in eine Hamburger Klinik gebracht worden. - dpa