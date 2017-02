Tausende Narren ziehen durch Marne

Marne - Tausende Narren haben sich am Rosenmontag vom trüben Wetter in Marne die Feierlaune nicht verderben lassen. Jecken aus dem gesamten Land trafen sich wieder in Schleswig-Holsteins Karnevalshochburg.

Am Wegrand reihten sich viele der angeblich sturen „Fischköppe“ fröhlich in den Umzug ein und tanzten ausgelassen zu heißen Rhythmen durch die Kleinstadt.

Das 5.900 Einwohner zählende Marne gilt als Zentrum des Karnevals in Schleswig-Holstein. Seit 1978 stellen die Mitglieder der Marner Karnevalsgesellschaft am Rosenmontag einen Umzug auf die Beine. Das Spektakel habe sich mittlerweile zu einem Kultfest entwickelt, sagte Heiko Claussen von der Marner Karnevals-Gesellschaft. Busse karrten schon am frühen Morgen Narren aus dem ganzen Land heran.

Der Umzug begann traditionsgemäß erst am Nachmittag, um auch Schülern das Mitmachen zu ermöglichen. Die Polizei sperrte weite Teile der Innenstadt für den Verkehr, damit Funkenmariechen und das Prinzenpaar an der Spitze von 32 fantasievoll gestalteten Motiv-Wagen durch das Städtchen ziehen konnten. Weder Donald Trump noch andere weltpolitische Themen spielten eine Rolle. Das „politischste“ waren ein Fahrzeug zum Thema „Vogelgrippe“ und ein „Amtsschimmel-Express“.

Nach der Rathaus-Erstürmung wand sich der kilometerlange, närrische Lindwurm rund zweieinhalb Stunden lang mit Musik, Bonbon- und Konfettiregen durch die Stadt. Zur Freude vor allem der Kleinen flogen 86.000 Tüten Gummibärchen, Popcorn, und Speckseile durch die Luft, dazu kamen rund 2,8 Tonnen Bonbons, sagte Claussen.

Vier Musikzüge feuerten die Jecken mit Marschmusik und Samba-Rhythmen an, um heißes Karneval-Feeling zwischen den Kohlfeldern an der rauen Nordseeküste zu verbreiten. Der nordische Narrenruf „Marn‘ hol fast“, die Musik und die Funkenmariechen in ihren kurzen Röckchen heizten die Stimmung der norddeutschen Karnevalisten an.

In Marne feiern die eher als Karnevalsmuffel geltenden Nordlichter seit rund einem halben Jahrhundert einen Rosenmontagsumzug.

