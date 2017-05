„Unsere Nabelschnur“

Hindenburg-Damm in Sylt besteht seit 90 Jahren / Vom Klimawandel bedroht

+ Der Hindenburgdamm, aufgenommen in einer Szene des Films „Die Nordsee von oben“. Der Dokumentarfilm feierte gestern (31.05.2011) in Hamburg Premiere. - Foto: Vidicom

Westerland - Von Alexander Preker. Wenn Jörn Dieck nach Sylt will, fährt er fast immer mit dem Auto. Der 43-Jährige zählt zu den wenigen Menschen, die auch neben den Schienen über den Hindenburgdamm dürfen – und kaum einer kennt die Nabelschnur der Insel so gut wie er. Als Bauingenieur kümmert sich Dieck um das wohl außergewöhnlichste Bauwerk der Bahn in Deutschland. Am 1. Juni vor 90 Jahren wurde es von Reichspräsident Paul von Hindenburg (1847 bis 1934) eröffnet.