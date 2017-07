„Verschlüsselung kann viele Probleme heilen“

kiel - Nicht das Smartphone selbst, aber die technischen Entwicklungen rund um das Gerät sind für Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte Marit Hansen Anlass zur Kritik. Der gestern vorgestellte Tätigkeitsbericht warnt beispielsweise vor der Gewährung umfangreicher Zugriffsrechte von Anwendungen.

„Viele Apps bedingen sich zu viele Zugriffsrechte aus“, sagte Hansen bei der Vorstellung ihres Berichts am Dienstag. Dazu gehören etwa der Zugriff auf die Kontakte durch manche Messengerdienste, aber auch der ungewollte Mitschnitt von Gesprächen, wenn eine App automatisch das Mikrofon anschaltet.

Auch wenn eine Anwendung wie die Sprachsteuerung „bequem“ sei, sollte man diese ausschalten, so Hansen. Denn sonst könnten Gespräche über die Mikrofone leicht aufgenommen werden. „Dass Mikrofone selbstständig angestellt werden, darf nicht sein.“

Um solche Eingriffe zu verhindern, rät die Datenschutzbeauftragte dazu, umsichtig mit dem Smartphone und seinen Anwendungen umzugehen. Aus Gründen des Datenschutzes müsse man „nicht Askese empfehlen“, so Hansen, aber die Zugriffsrechte von Apps prüfen.

Den Messengerdienst Whats App, der derzeit wegen dem Zugriff auf alle Kontakte seiner Nutzer in der Kritik steht, hält auch Schleswig-Holsteins Datenschutz-Beauftragte für problematisch. Nicht nur die Whats App-Kontakte, mit denen gechattet wird, sondern sämtliche Daten des Adressbuchs werden von der Anwendung erfasst. In den Nutzungsbedingungen heißt es: „Du bestätigst, dass du autorisiert bist, uns solche Telefonnummern zur Verfügung zu stellen, damit wir unsere Dienste anbieten können.“ In den meisten Fällen liege damit eine wirksame Autorisierung wohl nicht vor, sagte Hansen.

Auch in anderen Bereichen ist ein wirksamer Schutz von privaten Daten nicht in Kraft. Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr ist der Verlust von 40 000 Patientendaten in einer psychiatrischen Gemeinschaftspraxis. Speichersticks enthielten diverse Informationen wie Namen, Behandlungsdaten und Arztbriefe –unverschlüsselt. Solche Fälle können für die Betroffenen große Schwierigkeiten bedeuten, sind aber vermeidbar: „Die Verschlüsselung kann ganz viele Probleme heilen“, so Hansen.

Gegen ungewollte Mitschnitte setzt sich die Datenschutzbeauftragte Hansen nicht nur beim Smartphone ein: Die Beschwerde, die in Schleswig-Holstein am häufigsten vorgebracht wird, richtet sich gegen Videoüberwachung.

Vor allem in Bereichen, die besonders intim sind – etwa Toiletten oder Umkleideräume – sieht sie die Kameras kritisch, weil sie gegen das Datenschutzrecht verstoßen. So musste ein Betreiber einer Fitnessstudio-Kette, der die Umkleide- und Aufenthaltsbereichen sowie Trainingsflächen überwachen wollte, musste seine Kameras nach der Intervention der Datenschützer deaktivieren.

An anderen Orten hingegen scheinen die Videokameras nicht zu stören: Hansen berichtet, dass Webcams, die in den Tourismusorten an Nord- und Ostsee installiert sind, inzwischen weniger Beschwerden verursachen.

Aus dem Tätigkeitsbericht der Datenschützer geht hervor, dass bis zu 20 Beschwerden am Tag eintreffen. Zusätzlich gehen Hansen und ihre Mitarbeiter auch aktiv gegen Datenschutzverstöße vor. Insgesamt wurden in den Jahren 2015/2016 in sieben Fällen ein Bußgeld verhängt. Dabei kam eine Gesamtsumme von 22 800 Euro zusammen. In 23 Fällen traf das Unabhängige Datenschutzzentrum Anordnungen. J dpa