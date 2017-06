Kieler Woche: Viel gute Laune, wenig Gewalt

Kiel - Von André Klohn. Tolles Sommerwetter, prächtige Stimmung, weniger Gewalt – Veranstalter und Polizei sind zufrieden mit der ersten Hälfte der Kieler Woche. Bislang besuchten 1,5 Millionen Menschen das größte Sommerfest Nordeuropas.

Angesichts des Sommerwetters herrscht auf der Kieler Woche entspannte Feierstimmung. Nach Angaben der Stadt haben bis Mittwoch bereits etwa 1,5 Millionen Menschen das Sommerfest besucht. Bis Sonntag werden insgesamt rund drei Millionen Besucher erwartet. Zur Halbzeit registrierte die Polizei auf den Veranstaltungsflächen deutlich weniger Kriminalität als im Vorjahr.

„Die Kieler Woche 2017 ist bislang rundum gelungen“, sagte am Mittwoch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). „In meiner Amtszeit ist es bislang die beste – Wetter und Stimmung sind top, die Gäste strömen aus Nah und Fern heran.“

Auch die Polizei ist mit der ersten Hälfte des Sommerfests zufrieden. „Die Kieler Woche verläuft erfreulich entspannt“, sagte ein Polizeisprecher. Bis Mittwochnachmittag habe es 58 Strafanzeigen (2016: 71) gegeben. Darunter waren 27 sogenannte Rohheitsdelikte (2016: 38) im Bereich der Gewaltkriminalität. Die Beamten mussten zudem auch weniger Betrunkenen zu Hilfe eilen. Die Zahl der hilflosen Besucher ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 36 auf 20 zurück. 35 Besuchern sprachen Polizisten Platzverweise aus (2016: 67).

Sicherheitskonzept überzeugt

Stadt und Polizei sind auch zufrieden mit dem verschärften Sicherheitskonzept mit Kontrollpunkten, Barrikaden und größerer Polizeipräsenz. Die Rückmeldungen seien überwiegend positiv, sagte ein Polizeisprecher. Im Detail würden die Sperren aber angepasst.

Ähnlich äußerte sich der Oberbürgermeister. „Auch das Sicherheitskonzept geht voll auf, die Zahl der Delikte ist für eine solche Besucherzahl bemerkenswert gering. So entspannt und fröhlich kann es gerne weitergehen“, sagte Kämpfer.

Viel los ist während der Festwoche auch an den Liegeplätzen der Kreuzfahrtschiffe. Während der Festwoche machen nach Angaben des Seehafens fünf verschiedene Ozeanriesen 16 Mal in Kiel fest. Gestern lagen die „Queen Elizabeth“ und die „Arcacia“ am Ostseekai.

„An Spitzentagen gehen über die Terminalanlagen mehr als 15.000 Reisende an oder von Bord“, sagte Hafenchef Dirk Claus. Am Abend sollte die „Arcadia“ Kurs auf die schwedische Hauptstadt Stockholm nehmen, die „Queen Elizabeth“ wollte sich auf den Weg in Richtung Southampton machen. Insgesamt laufen in diesem Jahr 28 verschiedene Kreuzfahrtschiffe den Hafen 142 Mal an. Schätzungsweise 500.000 Passagiere starten oder beenden ihre Seereise in Kiel.

dpa