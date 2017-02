Wattenmeer spaltet Regierung

Kiel - In der Landesregierung ist ein offener Streit um neue Ölbohrungen im Nationalpark Wattenmeer ausgebrochen. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) sprachen sich gestern in einer gemeinsamen Erklärung für die Genehmigung von Explorationsbohrungen des Energieunternehmens Dea im Bereich der Nordsee aus. Umweltminister Robert Habeck (Grüne) kann dem Vorhaben nichts abgewinnen.

„Wir sind überzeugt, dass auch unter Wahrung von juristischen und wirtschaftlichen Belangen Lösungen gefunden werden können, die Explorationsbohrungen möglich zu machen“, betonten der Vorsitzende der IG BCE, Michael Vassiliadis, und Meyer in ihrem überraschenden Schulterschluss.

Mit Unverständnis und scharfen Worten wies Habeck den Vorstoß zurück. So hatte er bereits im Dezember erklärt, die von Dea im Wattenmeer geplanten Probebohrungen seien nach dem Nationalparkgesetz nicht genehmigungsfähig. „Ob eine Genehmigung für Explorationsbohrungen erteilt werden kann, entscheidet sich nicht nach dem Willen von Wirtschaftsministern oder Gewerkschaften, sondern wird anhand von Recht und Gesetz von den zuständigen Behörden geprüft“, konterte Habeck gestern. „Der Nationalpark ist höchstes Schutzgut. Er ist gerade wegen seiner Unberührtheit ein Magnet für den Tourismus“, ergänzte der Umweltminister seinen Standpunkt.

Damit gibt es erneut Streit zwischen den beiden Fachministern Habeck und Meyer. Zuvor war es schon zu Dissonanzen wegen Verzögerungen bei den Planungen zum Ausbau der Autobahn 20 und zum geplanten Fehmarnbelt-Tunnel gekommen.

CDU-Fraktionschef Daniel Günther sagte, Meyer und Habeck lägen sich nun zum wiederholten Male in den Haaren. In der Sache habe Meyer recht. „Das Dumme ist: Meyer wird sich eh nicht durchsetzen.“ Auch die FDP unterstützte Meyers Position. Dagegen meinte Lars Harms vom SSW, Ölbohrungen hätten im Wattenmeer nichts zu suchen.

Vassiliadis warnte, mehr als 1000 Arbeitsplätze in der Region stünden in direktem Zusammenhang mit der Erdölförderung und somit auf dem Spiel. Die Bohrinsel Mittelplate vor der Dithmarscher Küste sei „ein Musterbeispiel dafür, wie auch in ökologisch sensiblen Regionen unter strengen Auflagen Erdöl gewonnen werden kann“. Das Konzept habe Exportpotenzial und könnte auch zu mehr Umweltschutz in anderen Ländern beitragen. „Es ist wichtig, dieses Know-How zu sichern.“

Habeck betonte, Mittelplate genieße Bestandsschutz. „Arbeitsplätze sind daher nicht gefährdet.“

Meyer wies auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erdölförderung hin. Mittelplate sei das förderstärkste Ölfeld Deutschlands. „Es trägt mit rund der Hälfte der nationalen Rohölreserven zur Sicherung der Energieversorgung Deutschlands bei. Davon profitiert zum Beispiel unmittelbar die Raffinerie Heide an der Westküste.“ Sollte das Öl künftig nicht mehr in Deutschland gefördert werden, werde es aus anderen Ländern importiert. „Einfluss auf die Umweltbedingungen der Förderung haben wir dort keine“, erklärte Meyer abschließend. J dpa