„I will make Schleswig-Holstein great again“

Wolfgang Kubicki verlässt den Kieler Landtag nach 25 Jahren / Sprüche von und über den Ex-FDP-Chef im Norden

+ Sagt jetzt Tschüss: Wolfgang Kubicki (FDP) macht sich nach langer Zeit als FDP-Chef im Landtag auf den Weg nach Berlin. - Foto: dpa

Kiel - Von Robin Grulke. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hat sich nach 25 Jahren im Kieler Landtag verabschiedet und sitzt jetzt im Bundestag in Berlin. In der Zeit in Schleswig-Holstein hat der bissige Selbstdarsteller fast 1 800 Mal das Wort im Landtag erhalten, so die Parlamentsstatistik. Auf diese Weise haben sich im Laufe der Jahre einige Sprüche von und über ihn angesammelt, zusammengesponnen in einer sinnbefreiten Abschiedsgeschichte.