„Wir wurden so alleine gelassen“

Kiel - Die rund 1800 schleswig-holsteinischen Polizisten, die im Rahmen des G20-Gipfels in Hamburg eingesetzt waren, erhalten bis zu drei Tage Sonderurlaub. Dieser Entscheidung vorausgegangen waren dramatische Schilderungen des Einsatzes, mit denen sich Beamte an die Gewerkschaft der Polizei (GdP) gewendet hatten und eine entsprechende Forderung der GdP nach freien Tagen zur Regeneration und Verarbeitung des Einsatzes.

Die GdP in Schleswig-Holstein zitierte am Montag beispielhaft Äußerungen von Beamten, die sich an sie gewendet hatten: „Das ist das Schlimmste, was ich als Bereitschaftspolizist erlebt habe... wir wurden vor allem so alleine gelassen“. Ein anderer sei in der Schanze von einem Böller getroffen worden, der ihn „komplett ausgeknockt“ habe, zitiert die Gewerkschaft.

Dabei wurde auch Kritik an den Arbeitsbedingungen laut: „Über mehrere Tage Ruhezeiten von maximal drei bis vier Stunden! Wir können nicht mehr“, so ein weiterer Polizist. Bereits im Vorfeld des Einsatzes hatte es auch Streit um die Unterbringung in den ursprünglich als Flüchtlingsunterkunft vorgesehenen Räumlichkeiten im Bad Segeberger LeVo-Park gegeben.

Der Geschäftsführende Landesvorsitzende der GdP im Land, Torsten Jäger, sagte zu der Kritik: „Die Einsatzkräfte sind bis an ihre Grenzen gegangen, um das Treffen der Regierungschefs zu sichern, Versammlungen friedlicher Demonstranten zu gewährleisten und die brachiale Gewalt militanter Gruppen möglichst zeitnah zu unterbinden“. Er forderte eine intensive Aufarbeitung des Polizeieinsatzes: „Waren die eklatanten Verstöße gegen alle Arbeitszeit- und Schutzvorschriften vermeidbar?“, fragte er. Die in Hamburg eingesetzten Beamten aus Schleswig-Holstein und jene, die im Land diese Kollegen vertreten haben, hätten spürbaren Dank sowie Sonderurlaub verdient.

Sonderurlaub für die Beamten

Innenminister Hans-Joachim Grote sagte den Urlaub nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) am Montag zu. Außerdem wolle man mit den Beteiligten schnellstmöglich „in Eutin bei einer Grillwurst“ in Kontakt kommen. Dort befindet sich die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei.

Zu den Forderungen der GdP nach den Polizeieinsätzen während des G20-Gipfels in Hamburg erklärte der innen- und rechtspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Kai Dolgner, gestern in einer Pressemitteilung: „Die SPD dankt der schleswig-holsteinischen Polizei für ihren unermüdlichen Einsatz während des G20-Gipfels in Hamburg.“ Die Oppositionspartei forderte ebenfalls, zeitnah Möglichkeiten zur Regeneration der Beamten sowie zur Aufarbeitung der Geschehnisse zu schaffen. Morgen wird der Einsatz der Landespolizei anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags diskutiert.

Nach aktuellem Stand von gestern nachmittag wurden elf schleswig-holsteinische Polizisten in Hamburg verletzt. Die GdP bestätigte am Freitag die Meldung, mehr als 100 Polizeibeamte seien bei einem Räumungseinsatz in der Nacht davor versehrt worden, in einer Pressemitteilung nicht. Die Zahl habe auf der Meldung eines Kollegen im Einsatz basiert.

dpa