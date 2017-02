Ziel: Schnelles Internet für die Dörfer

Die Familienunternehmer finden, dass der Breitbandausbau in den ländlichen Regionen stark vernachlässigt wurde. - Foto: dpa

Kiel - Der Landesverband der Familienunternehmer verlangt einen beschleunigten Ausbau schneller Internet-Anschlüsse in den ländlichen Regionen des Landes. „Die digitale Infrastruktur auf dem Lande muss dringend verbessert werden“, sagte der Landesvorsitzende Rüdiger Behn. „Dieser Bereich ist in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt worden.“

Dass Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) 180 Millionen Euro in ein Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur gebe, sei ein erster Schritt. „Während in Kiel mehr als 95 Prozent einen Breitbandanschluss haben, sind viele ländliche Regionen mit nicht einmal zehn Prozent Breitband von der digitalen Welt abgeschnitten“, kritisierte Behn. Sein Verband vertritt in Deutschland die Interessen von rund 6 000 Unternehmern mit zwei Millionen Beschäftigten. Zahlen für Schleswig-Holstein nennt der Verband nicht.

Als eines der Hauptprobleme von Familienunternehmen hob Behn den Fachkräftemangel hervor. Um diesem zu begegnen, sollte die künftige Landesregierung aktiv die Attraktivität Schleswig-Holsteins als Bundesland kommunizieren, sagte er im Blick auf die Landtagswahl am 7. Mai. Es müsse auch südlich der Elbe bekannter werden, dass Schleswig-Holstein ein Bundesland mit hoher Lebensqualität und ausgezeichnetem Arbeitsplatzangebot sei. „Die demografische Entwicklung spielt gegen uns und die Situation verschärft sich von Jahr zu Jahr“, sagte Behn.

Schleswig-Holstein habe noch viel Potenzial, wirtschaftlich erfolgreicher zu werden, sagte der Landesvorsitzende der Familienunternehmer. Im Land gebe es gute Unternehmen und hochmotivierte Menschen. „Wir Familienunternehmer denken langfristig und sind an einer nachhaltigen Finanzpolitik interessiert“, sagte Behn. „Die künftige Regierung sollte ebenso diesen Ansatz verfolgen: Solide wirtschaften und konstant Schulden abbauen, aber auch die Attraktivität des Landes steigern und die Ergebnisse kommunizieren.“ - dpa