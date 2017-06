Hoffenheim baggert weiter an Bayern-Neuzugang Gnabry

Serge Gnabry spielte in der vergangenen Saison bei Werder Bremen.

Manager Alexander Rosen vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat das Interesse am zukünftigen Bayern-Profi und U21-Nationalspieler Serge Gnabry bestätigt.

Hoffenheim - "Natürlich ist Gnabry ein spannender Spieler. Aber allgemein gilt: Wenn der FC Bayern ruft, dann kann in Deutschland kein Verein mithalten", sagte Rosen im Interview mit der Sport Bild.

Bayern München hatte am 11. Juni die Verpflichtung von Gnabry bekannt gegeben, der in der vergangenen Saison für Werder Bremen gespielt hatte. Auch Hoffenheim hatte sich im Sommer um einen Kauf bemüht, ging aber leer aus. Zuletzt hatte es Spekulationen über eine Ausleihe des Offensivspielers gegeben. In den nächsten Wochen entscheiden sich die Münchener demnach, ob sie Gnabry behalten möchten.

sid