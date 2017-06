Trainersuche bei Bayer offenbar beendet: Er soll‘s richten

Bayer 04 Leverkusen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar fündig geworden. Am Freitagmittag soll der Kandidat vorgestellt werden.

Leverkusen - Die Trainersuche des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat ein Ende. Nach SID-Informationen wird die Werkself am Freitagmittag ihren neuen Coach präsentieren. Am Vormittag lud Bayer formlos zu einer Pressekonferenz um 13.00 Uhr. Wie Bild berichtet, wird Heiko Herrlich (45) die Werkself übernehmen. Der Ex-Nationalstürmer und frühere Bayer-Spieler (1989 bis 1993) hatte erst vor rund zwei Wochen Jahn Regensburg in die 2. Bundesliga geführt. Eine Bestätigung stand zunächst noch aus.

Europacup-Dauergast Leverkusen hatte die abgelaufene Saison auf dem enttäuschenden zwölften Platz beendet. Nach der Entlassung von Trainer Roger Schmidt im März stellte sich auch unter Interims-Nachfolger Tayfun Korkut kein nachhaltiger Erfolg ein.

Wer der Neue wird, ist offen. Die zuletzt gehandelten Kandidaten Lucien Favre, Thomas Tuchel, David Wagner und Peter Bosz stehen nicht zur Verfügung.

