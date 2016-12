Latza erlegt den HSV - Leipzig wieder Erster

15. Spieltag der Bundesliga

+ © dpa Der Mainzer Danny Latza feiert sein Tor gegen den HSV. © dpa

Mainz - Der FSV Mainz 05 hat den Hamburger SV zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Auch für Gladbach gab es nichts zu feiern. An der Tabellenspitze ist wieder RB Leipzig zu finden.

RB Leipzig zurück an der Spitze, der Hamburger SV zurück in der Krise: Völlig unbeeindruckt von der ersten Saisonpleite eine Woche zuvor gegen Ingolstadt hat Aufsteiger Leipzig das Topduell des 15. Bundesliga-Spieltags gegen Hertha BSC 2:0 (1:0) gewonnen und damit den FC Bayern vor dem direkten Duell am Mittwoch zumindest für eine Nacht von Platz eins verdrängt. Der HSV kassierte nach zuletzt zwei Siegen in Folge ein 1:3 (1:1) bei Mainz 05 - Danny Latza traf für die Mainzer dreifach.

Weiter ins Stocken geriet indes die Aufholjagd von Schalke 04 beim 1:1 (0:0) gegen den SC Freiburg. Der FC Augsburg gewann im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Dirk Schuster 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach. Werder Bremen und der 1. FC Köln trennten sich 1:1 (1:1).

RB Leipzig zeigte im letzten Heimspiel des Jahres, dass das 0:1 in Ingolstadt wohl nur ein Ausrutscher war. Timo Werner (41.), der nach seiner Schwalbe gegen Schalke heftig in die Kritik geraten war, und Willi Orban (62.) erzielten die Tore. Die Bullen beendeten die erste Bundesliga-Hinserie der Klubgeschichte ohne Heimniederlage und zeigten sich für das Topspiel bei den Bayern gerüstet.

Hertha indes setzte seinen leichten Negativtrend fort und kassierte nach dem 0:1 im Heimspiel gegen Werder Bremen die zweite Niederlage in Folge. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai liegt mit 27 Punkten aber immer noch voll im Soll.

In Mainz war der überragende Latza mit dem ersten Dreierpack seiner Karriere der Matchwinner. Nach zwei Siegen in Folge und insgesamt vier Partien ohne Niederlage war es für den Hamburger SV ein schlimmer Rückfall - das Stühlerücken in der Chefetage scheint nicht spurlos an den HSV-Profis vorübergegangen zu sein.

Latza entschied das Spiel mit seinen ersten Bundesligatoren (35., 56. und 67.) fast im Alleingang zugunsten der Mainzer. Daran änderte auch der Treffer von Bobby Wood (21.) nichts.

FC Augsburg frustriert Gladbach

Der FC Augsburg verlängerte beim Bundesliga-Debüt seines Interimstrainers Manuel Baum die über ein halbes Jahr andauernde Auswärtsmisere von Borussia Mönchengladbach. Die Luft für Gladbachs Coach André Schubert wird nun wieder deutlich dünner. Seit Mitte Mai ist Borussia ohne Ligadreier in der Fremde.

Beide Mannschaften boten den 28.653 Zuschauern fast durchweg Magerkost, bis Augsburgs Martin Hinteregger (75.) per Kopf traf. Es wirkte gerade vor der Pause zeitweilig so, als wären die Strafräume ein Sperrgebiet. Gladbach spielte zwar gefälliger, aber ebenso harmlos wie der Gastgeber. Es sah bei den Augsburgern lange nicht danach aus, als sei nach der überraschenden Schuster-Trennung ein Ruck durch das Team gegangen.

Schalke wird angesichts des Remis gegen Freiburg nach dem letzten Spiel des Jahres beim HSV trotz zwischenzeitlicher zwölf Partien ohne Niederlage fernab der Europacup-Plätze überwintern - und womöglich hinter Freiburg, das im Mittelfeld der Tabelle nach 15 Spieltagen zwei Punkte vorne liegt.

Florian Niederlechner (64.) nutzte für Freiburg die bis dahin beste Chance in einer von Fehlern im Überfluss geprägten Partie. Schalke war durchaus überlegen, brachte aber keine öffnenden Pässe in oder an den Strafraum - bis Jewgeni Konopljanka völlig frei zum Kopfball kam: Der Ausgleich in der 74. Minute.

Der Winterschwung von Werder Bremen flaute im letzten Heimspiel des Jahres ab. Das zuvor zweimal siegreiche Team von Trainer Alexander Nouri verpasste beim Remis gegen Köln ein erneutes Ausrufezeichen. Immerhin sind die Grün-Weißen aber seit vier Partien ungeschlagen.

Artjoms Rudnevs traf in der 28. Spielminute zur verdienten Führung für die Kölner nach einem abgeprallten Schuss von Anthony Modeste. Nationalspieler Jonas Hector hatte die Führung mit einem exakten Steilpass initiiert. Beim Ausgleich von Serge Gnabry (40.) patzte FC-Keeper Thomas Kessler. Der Fernschuss des Nationalspielers rutschte dem Schlussmann über die Finger.