Rekordsumme für Neuzugänge: Soviel gab die Liga noch nie aus

Frankfurt/Main - Last-Minute-Fischzug von Darmstadt 98, Kaufrausch und Jugendwahn beim Rest der Liga: Die Bundesligisten haben zum Jahreswechsel so viel Geld wie nie zuvor ausgegeben.

Obwohl die TV-Milliarden erst in der kommenden Saison ausbezahlt werden und Rekordmeister Bayern München das berühmte Festgeld-Konto nicht anrührte, haben die Fußball-Bundesligisten zum Jahreswechsel so viel Geld wie nie zuvor ausgeben. Fast 100 Millionen Euro und damit rund 34 Millionen mehr als im bisherigen Rekord-Winter 2014/15 investierten die 18 Vereine - meist für Talente, die irgendwann einmal zur Stars heranreifen sollen.

Lilien holen sich Altintop

Größter Einkäufer zu später Stunde war der Tabellenletzte. Die Lilien verstärken sich für den Abstiegskampf in letzter Sekunde mit dem zweimaligen deutschen Meister Hamit Altintop (34) von Galatasaray Istanbul, ehemals Bayern, Schalke und Real Madrid. Zudem verpflichtete das Schlusslicht Wilson Kamavuaka (26) vom griechischen Erstligisten Panetolikos Agrinio und Patrick Banggaard (22) vom FC Midtjylland (Dänemark). Den Verein verlassen werden Florian Jungwirth (San José Earthquakes) und Victor Obinna (Vertragsauflösung).

Viel Geld für junge Talente

Die großen Summen aber wurden woanders für die Jugend ausgegeben. Allein Alexander Isak (für 10 Millionen Euro zu Borussia Dortmund), Leon Bailey (12 Millionen/Bayer Leverkusen) und Dayot Upamecano (10 Millionen/RB Leipzig) kosteten zusammen mehr als 30 Millionen Euro, und alle könnten noch zur Schule gehen. Auch Riechedly Bazoer (12 Millionen/VfL Wolfsburg) und Walace (9,2 Millionen/Hamburger SV) haben ihre Teenager-Zeit gerade erst hinter sich.

"Alexander ist ein hochkarätiges Sturmtalent, das zahlreiche europäische Topklubs verpflichten wollten. Der BVB ist genauso wie der Spieler absolut überzeugt davon, dass dieser Transfer einer mit großer Perspektive ist", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc über den Dortmunder Königstransfer, der in seinem Heimatland Schweden schon als "neuer Zlatan" (Ibrahimovic) gehandelt wird.

Leverkusen verpflichtet Bailey

Ähnlich groß war die Freude in Leverkusen über Bailey, der bei etlichen Vereinen auf dem Einkaufszettel stand. "Umso glücklicher sind wir, dass wir uns gegen solch starke Konkurrenz durchsetzen konnten", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade. RB hat dagegen "nur" viel Geld an den Schwesterklub aus Salzburg bezahlt, also irgendwie an sich selbst, meinen Kritiker. Auf Upamecano kann sich die Liga trotzdem freuen.

Auch Bojan Krkic wurde einst eine große Zukunft vorausgesagt - seit Sonntag spielt der 26-jährige Spanier aber auf Leihbasis für fünf Monate in der beschaulichen Fußballwelt des FSV Mainz 05. "Er wird die Mannschaft und den Verein bereichern", sagte FSV-Sportdirektor Rouven Schröder. Auch wenn der einstige Teamkollege von Lionel Messi inzwischen kein Jahrhunderttalent mehr ist, hat der Mainzer Neuzugang doch den klangvollsten Namen des diesjährigen "Winterschlussverkaufs".

Wolfsburg gibt am meisten aus

Transferkönig bleibt aber Wolfsburg: Nach der desaströsen Hinrunde kamen fünf Neue (darunter Krkic-Vorgänger Yunus Malli) für insgesamt 33 Millionen Euro. Vor allem dank des Wechsels von Nationalspieler Julian Draxler zu Paris St. Germain für 45 Millionen Euro schrieben die Wölfe aber dennoch schwarze Zahlen. Ligaweit blieb der Draxler-Transfer aber die Ausnahme - "nur" um die 85 Millionen Euro wurden auf deutsche Konten überwiesen.

Dass der Hamburger SV trotz rund 75 Millionen Euro Verbindlichkeiten so viel Geld für Walace und Mergim Mavraj (1,8 Millionen Euro/vom 1. FC Köln) ausgegeben konnte, verwundert - aber die Abstiegsangst setzte schon oft nicht nur Kräfte, sondern auch finanzielle Mittel frei. Kyriakos Papadopoulos wurde dafür von Leverkusen nur für kleines Geld ausgeliehen.

Den Geldbeutel zugelassen haben neben den Bayern auch Hertha BSC, der FC Ingolstadt und 1899 Hoffenheim - verstärkt wurden die Mannschaften höchstens mit Spielern aus der eigenen Jugend.

Schalke 04 agierte dagegen "traditionell", die Königsblauen holten gestandene Spieler: Holger Badstuber (aus München ausgeliehen), Guido Burgstaller (1,5 Millionen/1. FC Nürnberg) und Daniel Caligiuri (2,5 Millionen/VfL Wolfsburg). Borussia Mönchengladbach griff tiefer in die Tasche und holte den französischen Innenverteidiger Timothee Kolodziejczak für 7,5 Millionen Euro vom Europa-League-Sieger FC Sevilla.

Die Winter-Transfers der Fußball-Bundesliga:

FC Bayern München

Zugänge: -

Abgänge: Julian Green (VfB Stuttgart/300 000 Euro), Holger Badstuber (FC Schalke 04/verliehen)

RB Leipzig

Zugänge: Dayot Upamecano (RB Salzburg/10,0 Millionen Euro) Abgänge: Vitaly Janelt (VfL Bochum/verliehen bis 2018), Omar Damari (Maccabi Haifa/verliehen bis 2018), Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV/war von Bayer Leverkusen ausgeliehen), Terence Boyd (Darmstadt 98), Zsolt Kalmár (Brøndby Kopenhagen/verliehen bis 2018)

Eintracht Frankfurt

Zugänge: Max Besuschkow (VfB Stuttgart II/100 000), Andersson Ordóñez (Barcelona SC Guayaquil/1,0), Marius Wolf (Hannover 96(ausgeliehen)

Abgänge: Johannes Flum (FC St. Pauli), Joel Gerezgiher (Holstein Kiel), Enis Bunjaki (Twente Enschede), Joel Gerezgiher (Holstein Kiel)

Borussia Dortmund

Zugänge: Alexander Isak (AIK Solna/9,0) Abgänge: Adrian Ramos (Chongqing Lifan/11,0/bis Sommer ausgeliehen an Granada FC), Neven Subotic (1. FC Köln/verliehen)

1899 Hoffenheim

Zugänge: Danilo Soares (vereinslos) Abgänge: Eduardo Vargas ( Tigres Monterrey/Mexiko/6), Jin-Su Kim (Jeonbuk Hyundai Motors/1,5), Baris Atik (Sturm Graz/verliehen bis Saisonende), Marko Karic (Hannover 96/verliehen)

Hertha BSC

Zugänge: - Abgänge: Jens Hegeler (Bristol City/300 000)

1. FC Köln

Zugänge: Christian Clemens (FSV Mainz 05/2,75), Neven Subotic (Borussia Dortmund/ausgeliehen) Abgänge: Mergim Mavraj (Hamburger SV/1,8), Filip Mladenovic (Standard Lüttich/1,2)

SC Freiburg

Zugänge: Vincent Sierro (FC Sion) Abgänge: Charles Elie Laprevotte (1. FC Magdeburg), Mats Möller Daehli (FC St. Pauli, verliehen), Lucas Hufnagel (1. FC Nürnberg/verliehen), Jonas Meffert (Karlsruher SC/verliehen)

Bayer Leverkusen

Zugänge: Leon Bailey (KRC Genk/12,0) Abgänge: Robbie Kruse (Liaoning FC)

FSV Mainz 05

Zugänge: Bojan Krkic (Stoke City/ausgeliehen), Marin Sverko (Karlsruher SC), Robin Quaison (US Palermo/2,5) Abgänge: Yunus Malli (VfL Wolfsburg/12,5), Christian Clemens (1. FC Köln/2,75), Gianluca Gurci (Vertrag aufgelöst), José Rodriguez (FC Malaga/verliehen)

FC Schalke 04

Zugänge: Holger Badstuber (Bayern München/ausgeliehen), Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg/1,5*), Daniel Caligiuri (VfL Wolfsburg/2,5) Abgänge: Sidney Sam (Darmstadt 98/verliehen), Junior Caicara (Medipol Basaksehir FK/3,0), Fabian Giefer (Bristol City/verliehen), Fabian Reese (Karlsruher SC/verliehen)

FC Augsburg

Zugänge: Moritz Leitner (Lazio Rom/1,2) Abgänge: Daniel Opare (RC Lens/verliehen)

Borussia Mönchengladbach

Zugänge: Timothée Kolodziejczak (FC Sevilla/7,5) Abgänge: -

VfL Wolfsburg

Zugänge: Yunus Malli, (FSV Mainz 05/12,5), Riechedly Bazoer (Ajax Amsterdam/12,0), Paul-Georges Ntep (Stade Rennes/5,0), Victor Osimhen (Ultimate Strikers Academy), Ashkan Dejagah (Al Arabi/ablösefrei) Abgänge: Julian Draxler (Paris St. Germain/42,0*), Bruno Henrique (FC Santos/4,0), Carlos Ascues (FBC Melgar Arequipa/verliehen), Anton Donkor (FC Everton/verliehen), Daniel Caligiuri (FC Schalke 04/2,5), Oskar Zawada (Karlsruher SC/350 000), Josip Brekalo (VfB Stuttgart/verliehen)

Werder Bremen

Zugänge: Thomas Delaney (FC Kopenhagen/2,0), Laszlo Kleinheisler (SV Darmstadt 98/vorzeitiges Ende der Ausleihe) Abgänge: Lennart Thy (FC St. Pauli/verliehen), Lukas Fröde (Würzburger Kickers/200 000), Fallou Diagne (FC Metz/verliehen), Laszlo Kleinheisler (Ferencvaros Budapest/verliehen), Janek Sternberg (Ferencvaros Budapest), Thanos Petsos (FC Fulham/verliehen)

FC Ingolstadt 04

Zugänge: - Abgänge: Hauke Wahl (1. FC Heidenheim/verliehen)

Hamburger SV

Zugänge: Walace (Gremio Porto Alegre/9,5), Mergim Mavraj (1. FC Köln/1,8), Kyriakos Papadopoulos (Bayer Leverkusen/ausgeliehen/war zuvor von Leverkusen an Leipzig verliehen) Abgänge: Cléber (FC Santos/2,5), Emir Spahic (freigestellt), Alen Halilovic (1,0/verliehen an UD Las Palmas)

SV Darmstadt 98

Zugänge: Hamit Altintop (zuletzt vereinslos), Sidney Sam (FC Schalke 04/ausgeliehen), Markus Steinhöfer (vereinslos), Terence Boyd (RB Leipzig), Wilson Kamavuaka (Panetolikos Agrinio), Patrick Banggaard (FC Midtjylland) Abgänge: Laszlo Kleinheisler (Ferencvaros Budapest/Ausleihe von Werder Bremen vorzeitig beendet), Änis Ben-Hatira (Gaziantepspor), Florian Jungwirth (San José Eathquakes), Victor Obinna (Vertrag aufgelöst)

