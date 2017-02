Ancelotti will gegen Arsenal kein zu großes Risiko gehen

München - Carlo Ancelotti will den FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Arsenal offensiv ausrichten, aber nicht schon im Achtelfinal-Hinspiel volles Risiko gehen.

„Es sind in diesem Duell 180 Minuten zu spielen, nicht nur 90“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters am Dienstagabend in der Münchner Arena. Ein „großes Ziel“ sei es, am Mittwoch (20.45 Uhr, hier im Live-Ticker) kein Gegentor zu kassieren, erklärte auch Abwehrspieler Mats Hummels: „Zu Null zu spielen ist ein wichtiger Faktor in den K.o.-Spielen.“ Der leicht angeschlagene Routinier Xabi Alonso könne von Beginn an spielen, berichtete Ancelotti. Bei den Bayern fehlen nur Franck Ribéry und Jérôme Boateng, die sich noch im Aufbautraining befinden.

dpa