Hammer! Champions League ab 2018 nicht mehr im Free-TV zu sehen

Die Champions League wird ab der Saison 2018/2019 an nur noch im Bezahl-Fernsehen zu sehen sein. Sky sicherte sich die Medienrechte am wichtigsten Clubwettbewerb des europäischen Fußballs.

Free-TV-Blackout in der Königsklasse: Das ZDF ist mit seinem Angebot für die Übertragungsrechte an der Champions League gescheitert - ab der Saison 2018/2019 bis 2020/21 laufen die Spiele nur noch beim Pay-TV-Sender Sky und dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verdient mit dem Vertrag bis 2020/21 Hunderte Millionen.

Sky wird die Übertragungen der Champions League weiterhin über Satellit, Kabel, IPTV und Web/Mobile (Sky Go und Sky Ticket) anbieten. Die Perform Group wird als Sublizenznehmer ihre Spiele über ihren Streaming-Dienst DAZN verbreiten.

"Wir sind mit dem Ausgang der Rechte-Ausschreibung sehr zufrieden. Sky ist und bleibt damit auch in den kommenden vier Jahren die Heimat der UEFA Champions League in Deutschland und Österreich", sagte Carsten Schmidt, der Vorsitzende der Sky-Geschäftsführung.

Bislang besaß Sky bereits die Pay-TV-Rechte, allerdings wurden im ZDF auch Spiele im Free-TV ausgestrahlt. Die Abwanderung der Champions League ins deutsche Pay-TV hatte sich in den letzten Wochen bereits angedeutet.

James Rushton, Mitglied der Geschäftsführung der Perform Group und Chief Executive Officer (CEO) von DAZN: "Wir sind extrem stolz, die UEFA Champions League ab der Saison 2018/2019 auf DAZN anbieten zu können. Dieses Recht ergänzt unser Live-Angebot an europäischem Spitzenfußball perfekt."

„Lange und komplizierte Verhandlungen“

Dass in Deutschland die "Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaften im Fußball bei deutscher Beteiligung" im Rundfunkstaatsvertrag geschützt sind und deshalb zwingend im Free-TV zu sehen sein müssen, ist kein Problem. Der Nachrichten-Kanal Sky Sport News HD ist seit Ende 2016 frei empfangbar.

Das ZDF hatte als bisheriger Rechteinhaber Ende April mitgeteilt, "ein sehr gutes Angebot" abgegeben zu haben. "Wir sind an die Schmerzgrenze gegangen", sagte der neue ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Am Ende hat es nicht gereicht. "Wir hätten unseren Zuschauern gerne auch über 2018 hinaus die Livespiele der Champions League gezeigt. Deshalb hat das ZDF ein sehr gutes Angebot abgegeben. Als beitragsfinanzierter Sender gab es dafür allerdings eine klar definierte Obergrenze. Wir sind auch ohne die Rechte wettbewerbsstark und haben Alternativen. Anstelle der Übertragungen können wir künftig in andere hochwertige Programmangebote investieren. Für die Fußballfans ist die Verlagerung der Champions League in das Pay TV eine schlechte Nachricht. Europäischer Spitzen-Fußball wird zu einem exklusiven Angebot für deutlich weniger Zuschauer als bisher“, sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut in einem offiziellen Statement.

"Das ist in anderen Märkten auch schon passiert", sagte UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis während der sehr langen und "komplizierten" Verhandlungen. Er meinte: Auch in England hatte sich die UEFA für die All-pay-Variante entschieden. Für die Rekordsumme von angeblich 1,37 Milliarden Euro erhielt BT Sports den Zuschlag für die Königsklasse.

Bellut: „Für Fußballfans eine schlechte Nachricht“

In Frankreich hatte sich der Konzern SFR die Rechte gesichert. Mit einem Angebot von 350 Millionen Euro jährlich überbot SFR die Konkurrenten und bisherigen Rechteinhaber Canal Plus und beIN Sports deutlich.

Als großer Gewinner in Deutschland darf sich DAZN fühlen. Der Internetdienst hatte sein Angebot erst im August 2016 gestartet und besitzt unter anderem schon die Übertragungsrechte an der Premier League (England) und der spanischen La Liga. Aus der Bundesliga darf der Dienst ab der kommenden Spielzeit Highlight-Clips zeigen.

"Ab dann können wir den Fans schon 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen der jeweiligen Spiele zeigen. Wir sind bisher glücklich mit den Rechten, die wir im Portfolio haben", sagte DAZN-Chefredakteur Michael Bracher dem kicker. Die Champions League gehöre zu den "absoluten Toprechten".

Einige Spiele der Europa League werden weiterhin auch im Free-TV zu sehen sein. RTL löst Sport1 ab, Sky darf weiterhin alle Spiele zeigen.

Grundsätzlich "schwimmen viele Fische im Teich", sagte Bracher: "Die Ausgangslage ist von Fall zu Fall unterschiedlich. In manchen Bereichen ist man Partner, in anderen Konkurrent - das lässt sich nie exakt abgrenzen. Wer weiß, vielleicht kooperieren auch eines Tages alle miteinander, weil der Einzelne die Summen für Rechte-Lizenzen nicht mehr stemmen kann."

Bei tz.de* erfahren Sie, wie Sie in Zukunft die Champions League live im TV und im Live-Stream sehen können.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

sid/mm