Live-Ticker: Welches Hammerlos erwartet den FC Bayern?

CL-Achtelfinale wird ausgelost

München/Nyon - Für den FC Bayern kommen nach dem Gruppensieg von Borussia Dortmund nur sechs Vereine als Gegner im Achtelfinale der Champions League infrage. Auf wen die deutschen Klubs treffen, erfahren Sie hier im Live-Ticker!

+++ Die Kollegen haben schon mal vorab eine Probeauslosung vorgenommen. Demnach würde Leverkusen auf Leicester treffen, Borussia Dortmund bekäme es mit Benfica Lissabon zu tun, und der FC Bayern? Sehen Sie selbst unten im Video!

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Auslosung des Champions-League-Achtelfinales! Um 12 Uhr beginnt das Prozedere in Nyon - wir beliefern Sie an dieser Stelle mit allen relevanten Informationen.

Vorbericht

Der FC Bayern hat die Gruppenphase in der Champions League auf dem zweiten Platz hinter Atlético Madrid beendet. Damit ist klar: Der deutsche Rekordmeister trifft im Achtelfinale auf einen Gruppenersten - und bestreitet das Rückspiel auswärts.

Bei der Auslosung am kommenden Montag (12 Uhr) in Nyon befindet sich der FC Barcelona als stärkster Kontrahent im Lostopf der Gruppenersten. Dazu kommen Juventus Turin und der SSC Neapel, der AS Monaco sowie die englischen Klubs FC Arsenal und Leicester City. Ein deutsches Duell ist im Achtelfinale nicht möglich, ebenso wenig ein Aufeinandertreffen mit Bayerns Gruppengegner Atlético.

Borussia Dortmund, das sich in seiner Gruppe unter anderem gegen Real Madrid durchsetzte, trifft auf einen Gruppenzweiten. Mit Manchester City oder Paris St. Germain tummeln sich aber auch in diesem Topf hochkarätige Gegner.

Der dritte deutsche Klub in der K.o.-Runde ist Bayer Leverkusen. Ungeschlagen beendete die Werkself die Gruppenphase auf Platz 2. Die möglichen Gegner sind die gleichen wie die des FC Bayern, einziger Unterschied: Der AS Monaco scheidet als möglicher Kontrahent aus, dafür kommt Atlético Madrid in Frage.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 14./15. oder 21./22. Februar 2017 ausgetragen, die Rückspiele finden am 7./8. und 14./15. März 2017 statt.

Champions League: Die möglichen Achtelfinal-Gegner der deutschen Teams

Borussia Dortmund:

- Benfica Lissabon

- Manchester City

- Paris Saint-Germain

- FC Porto

- FC Sevilla

Bayern München:

- FC Arsenal

- FC Barcelona

- Juventus Turin

- Leicester City

- AS Monaco

- SSC Neapel

Bayer Leverkusen:

- FC Arsenal

- FC Barcelona

- Juventus Turin

- Leicester City

- Atlético Madrid

- SSC Neapel

