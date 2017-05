Live-Ticker: Juve oder Monaco - Wer zieht ins CL-Finale ein?

Juventus Turin und die AS Monaco kämpfen am Dienstag um den Einzug ins CL-Finale.

Turin - Heute Abend empfängt Juventus Turin im Champions-League-Halbfinale die AS Monaco. Welchem Klub gelingt der Einzug ins Finale? Wir tickern das Rückspiel live.

Juventus Turin - AS Monaco -:- (-:-)

Juventus Turin: - AS Monaco: - Tore: - Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Halbfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League zwischen Juventus Turin und der AS Monaco. Reicht der alten Dame der 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel für den Einzug ins Endspiel? Sie erfahren es am Dienstagabend ab 20.45 Uhr.

Juventus Turin - AS Monaco: Vorbericht

Juventus Turin steht gegen Monaco vor dem erneuten Einzug ins Finale der UEFA Champions League. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel muss die alte Dame nur noch eine Hürde auf dem Weg nach Cardiff nehmen. In der walisischen Hauptstadt findet bekanntlich am 3. Juni das Endspiel der Königsklasse statt.

Speziell für Torwart-Legende Gianluigi Buffon könnte es ein ganz besonderer Abend werden. Übersteht der 39-Jährige auch das Rückspiel unbeschadet, dürfte er in dreieinhalb Wochen ein drittes Mal um den begehrten Henkelpott spielen. „Das wäre das Größte nach einer schwierigen Reise“, sagte Buffon uefa.com. Zweimal stand er schon im Finale: 2015 verlor er in Berlin gegen den FC Barcelona (1:3), 2003 unterlag er dem AC Mailand im Elfmeterschießen.

Im Hinspiel im Fürstentum, das Turin dank eines Doppelpacks von 90-Millionen-Mann Gonzalo Higuaín gewann, glänzte Buffon mit sechs Paraden. Dass Juventus sich gegen die Himmelstürmer aus Monaco, dem gefährlichsten Sturm Europas mit Jungstar Kylian Mbappé, schadlos hielt, lag aber auch an Buffos Vorderleuten. Mit seinen Abwehrspielern Andrea Barzagli (36), Leonardo Bonucci (30) und Giorgio Chiellini (32) bildet er ein fast unüberwindbares Bollwerk, das in der Champions League seit nunmehr 621 Minuten ohne Gegentor ist.

Großen Anteil daran hat allerdings auch der deutsche Nationalspieler Sami Khedira. Der defensive Mittelfeldspieler ist in seiner zweiten Saison bei den „Bianconeri“ nicht mehr aus der Startformation von Trainer Massimiliano Allegri wegzudenken und wird auch am Dienstag nach seiner Gelb-Sperre wieder von Beginn an auflaufen.

Anstoß im Juventus Stadium, in dem rund 41.500 Zuschauer Platz finden, ist um 20.45 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker!

So könnten die beiden Mannschaften auflaufen:

Juventus Turin: Buffon - Bonucci, Barzagli, Chiellini - Alves, Khedira, Pjanic, Alex Sandro - Dybala, Mandzukic - Higuain

AS Monaco: Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé - Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar - Mbappé, Falcao

Auf tz.de erfahren Sie, wo und wie Sie das Champions-League-Spiel Juventus Turin gegen AS Monaco live im TV und im Live-Stream sehen können.

sk/SID