Deutsches Duell im Achtelfinale: Schalke trifft auf M‘gladbach

Nyon - Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach treffen schon im Achtelfinale der Europa League aufeinander - vom Finale in Schweden darf im Anschluss nur noch ein Klub träumen.

Es kann nur einen geben: Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach treffen schon im Achtelfinale der Europa League aufeinander - für einen der beiden Fußball-Bundesligisten platzt der Traum vom Endspiel in Schweden schon Mitte März (so lief die Auslosung). Das Hinspiel findet am 9. März in Gelsenkirchen statt, nur fünf Tage nach dem Liga-Duell der beiden Teams im Borussia-Park. Die Entscheidung über den Einzug in die Runde der besten Acht fällt am 16. März.

"Wir sind dabei, und ich glaube, dass wir uns sehr viel Respekt für diesen Wettbewerb erarbeitet haben", hatte Gladbachs Trainer Dieter Hecking nach dem denkwürdigen 4:2 am Donnerstagabend beim AC Florenz gesagt. Borussia-Kapitän Lars Stindl hatte die Fohlen mit einem Dreierpack ins Achtelfinale geführt.

Schalke hatte es deutlich einfacher: Den Königsblauen reichte am Mittwochabend ein 1:1 (1:1) gegen PAOK Saloniki zum Weiterkommen. Die Fans träumten da schon vom großen Coup - fast auf den Tag genau 20 Jahre nach dem sensationellen UEFA-Cup-Triumph der legendären "Eurofighter" gegen Inter Mailand (1:0).

"Dass dies das Ziel ist, wenn man im Achtelfinale steht, ist doch völlig klar", sagte Sportvorstand Christian Heidel: Die Historie werde "unseren Gegner aber nicht beeindrucken". Denn selbst wenn das Team von Trainer Markus Weinzierl den deutschen Rivalen aus dem Wettbewerb werfen würde, warten noch einige europäische Schwergewichte.

Englands Rekordmeister Manchester United mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Star-Teammanager José Mourinho trifft im Achtelfinale auf den FK Rostow, Olympique Lyon auf Nationalspieler Antonio Rüdiger und dessen AS Rom. Die Partien zwischen Olympiakos Piräus und Besiktas Istanbul dürften auch mit Blick auf die Sicherheitsmaßnahmen interessant werden, in Belgien treffen KAA Gent und KRC Genk aufeinander.

Für Mönchengladbach grüßt ab kommender Woche das Murmeltier. Neben den drei Schalke-Partien warten auf das Hecking-Team zwei Duelle beim Hamburger SV, im Pokal am 1. März und in der Liga am 12. März. Dass die Fohlen gegen Florenz erstmals in der Vereinsgeschichte nach einer Niederlage im Hinspiel zu Hause die nächste Runde in einem europäischen Wettbewerb erreicht haben, wird Stindl und Co. aber Rückenwind geben.

"Es war für die Spieler ein einmaliges Erlebnis, nach diesem Rückstand noch zurückzukommen. Da kann ich nur den Hut ziehen", sagte Hecking, der seinen Kapitän überschwänglich lobte: "Er ist ein überragender Kapitän, die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, ist sensationell."

Heim Gast Celta de Vigo (ESP) - FK Krasnodar (RUS) APOEL Nikosia (CYP) - RSC Anderlecht (BEL) FC Schalke 04 (GER) - Borussia Mönchengladbach (GER) Olympique Lyon (FRA) - AS Rom (ITA) FK Rostow (RUS) - Manchester United (ENG) Olympiakos Piräus (GRE) - Besiktas Istanbul (TUR) KAA Gent (BEL) - KRC Genk (BEL) FC Kopenhagen (DEN) - Ajax Amsterdam (NED)

SID