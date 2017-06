Live-Ticker: DFB-Team gegen Kamerun - Erster, Zweiter oder raus?

Im Gruppenfinale beim Confed Cup trifft Deutschland auf Kamerun. Ein Remis reicht für das Halbfinale, aber klappt auch der Gruppensieg? Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Kamerun -:- (So, 17 Uhr), in Sotschi

Deutschland: --- Kamerun: --- Tore: --- Schiedsrichter: --- Zwischenstand: Chile - Australien -:- (-:-)

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft beim FIFA Confederations Cup gegen Kamerun!

Vorbericht

Am Sonntag geht es um das Ticket für das Halbfinale, der DFB-Elf reicht dafür ein Unentschieden gegen den Afrikameister. Doch Deutschland will auch den Gruppensieg, deswegen sollte ein Sieg her. Nach dem 3:2 gegen Australien und dem 1:1 gegen Chile rangiert der Weltmeister wegen des um ein Tor schlechteren Torverhältnisses hinter Chile auf Rang zwei. Der Südamerika-Champion spielt parallel gegen Asienmeister Australien. So sieht die Ausgangsposition in der Gruppe B des FIFA Confederations Cup 2017 vor dem letzten Gruppen-Spieltag aus.

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Chile 2 1 1 0 3:1 +2 4 2. Deutschland 2 1 1 0 4:3 +1 4 3. Australien 2 0 1 1 3:4 −1 1 4. Kamerun 2 0 1 1 1:3 −2 1

Rechnerisch können noch alle Mannschaften in der Gruppe B weiterkommen. Die Tabellenpositionen errechnen sich nach dieser Reihenfolge: Tordifferenz, erzielte Tore aus allen Vorrundenspielen, direkter Vergleich der betreffenden Mannschaften und letztlich die Fairplay-Liste bzw. das Los. Aus dieser Ausgangslage ergeben sich folgende Rechenspiele.

Das DFB-Team wird Gruppensieger, wenn ...

... Deutschland gewinnt und Chile nicht gewinnt.

... Deutschland höher gewinnt als Chile gegen Australien.

... Deutschland unentschieden spielt und Chile verliert.

Das DFB-Team kommt als Gruppenzweiter weiter, wenn ...

... Deutschland nicht höher gewinnt als Chile gegen Australien.

... Deutschland unentschieden spielt und Chile nicht verliert.

... Deutschland nicht mit mehr als einem Toren DIfferenz gegen kamerun verliert und Australien nicht gegen Chile gewinnt.

Das DFB-Team scheidet aus, wenn ...

... Deutschland mit mehr als einem Tor Unterschied gegen Kamerun verliert.

... Deutschland mit einem Tor Unterschied gegen Kamerun verliert, Australien aber parallel mit zwei Toren Differenz gegen Chile gewinnt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, wie sich die deutsche Nationalelf schlägt, wie es beim Parallelspiel Chile gegen Australien steht und ob Deutschland den Sprung ins Halbfinale schafft. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, wie sich die deutsche Nationalelf schlägt, wie es beim Parallelspiel Chile gegen Australien steht und ob Deutschland den Sprung ins Halbfinale schafft.

Bilder: DFB-Elf erkämpft Punkt gegen Südamerika-Champion Zur Fotostrecke

Wie Sie das Spiel live im TV oder im Live-Stream verfolgen können, erfahren Sie bei tz.de*.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes von Ippen Digital.