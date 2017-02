Pokal-Spiel zwischen Lotte und Dortmund abgesagt

Die schlechten Platzverhältnisse in Lotte.

Lotte - Das Viertelfinale zwischen dem Drittligisten Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund wurde abgesagt. Schuld ist das schlechte Wetter.

Um 20.45 Uhr sollte es eigentlich los gehen mit der zweiten Viertelfinals-Begegnung zwischen den Sportfreunden aus Lotte und Borussia Dortmund. Doch wegen den starken Schneefällen ist das Spiel rund 40 Minuten vor dem geplanten Anpfiff abgesagt worden.

"Diese Entscheidung hat das Schiedsrichterteam um Felix Brych in Absprache mit beiden Vereinen getroffen", sagte DFB-Vertreter Stephan Eiermann. Ein Nachholtermin werde schnellstmöglich kommuniziert. Die Verantwortlichen sahen eine regelgerechte Austragung und die Sicherheit aller anwesenden nicht gewährleistet.

Absage! Das Viertelfinale #SFLBVB fällt wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Lotte aus! #DFBPokal — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) 28. Februar 2017

„Bei den Platzverhältnissen ist kein sicheres Spiel gewährleistet. In Absprache mit dem Schiedsrichter-Team und den beiden Mannschaften wurde die Partie abgesagt. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt“, sagte Eiermann weiter. Der Rasen in dem 10.059 Zuschauer fassenden Frimo Stadion war schon vor den Schnee- und Regenfällen am Dienstag stark beschädigt.

Bereits am Wochenende war das Ligaspiel gegen den Chemnitzer FC wegen der Witterungs- und Platzverhältnisse in Lotte ausgefallen.

Lotte-Cheftrainer Ismail Atalan meinte im Sky-Interview: „Klar bin ich traurig. Mit mir hat es keiner entschieden.“ Doch auch er musste einsehen, dass die Platzverhältnisse für die Spieler „gesundheitsgefährdend“ wären. „Ich glaube, ich hätte auch nicht auf diesem Platz gespielt“, so Atalan.

Schiedsrichter Brych erklärte im Interview mit Sky: „Ich kann auf diesem Platz nicht garantieren, dass die Spieler gesund bleiben. Deswegen haben wir das Spiel abgesagt.“

Auch der BVB twitterte: „Der Platz ist unbespielbar.“

Der Platz ist unbespielbar: Das @DFB_Pokal-Spiel zwischen @SF_Lotte und Borussia Dortmund wurde soeben abgesagt! Mehr Infos folgen! #sflbvb pic.twitter.com/7Zjt30n7yA — Borussia Dortmund (@BVB) 28. Februar 2017

Kurz vor der Absage hatte sich der Drittligist aus Lotte noch über das schlechte Wetter gefreut. „Zu einem guten Pokalrezept gehört in Lotte natürlich auch Schnee dazu“, twitterte der Verein.