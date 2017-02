Dresden verurteilt verunglimpfendes St.-Pauli-Fan-Banner

Dresden - Die SG Dynamo Dresden hat ein verunglimpfendes Spruchband von Fans des FC St. Pauli aufs Schärfste verurteilt. Laut dem Dynamo-Geschäftsführer Michael Born sei das Banner „nicht zu akzeptieren.“

In der Auswärtspartie der Dresdner am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Kiez-Club war ein Plakat mit der Aufschrift „Schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt - gegen den doitschen Opfermythos“ im Millerntor-Stadion zu sehen gewesen.

„Opfer von Krieg und Gewalt zu verhöhnen - das überschreitet nicht nur alle Grenzen des Geschmacks und der Meinungsfreiheit, es ist nicht zu akzeptieren und untergräbt unsere auch im Sport geltenden humanistischen Werte“, sagte Dynamo-Geschäftsführer Michael Born in einer Stellungnahme der Dresdner. Am Montag jährten sich die Bombenangriffe auf die sächsische Stadt zum 72. Mal.

Im Interesse der gesellschaftlichen Akzeptanz des Fußballs und der friedlichen Fans sei es wichtig, dass solche „Entgleisungen“ - gleich in welchem Stadion sie passieren und wem sie anzulasten seien - nie wieder geschehen würden, sagte Born. Die Vereinsverantwortlichen des FC St. Pauli hatten sich für das Plakat entschuldigt.

dpa