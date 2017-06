Live-Ticker: Deutsche U21 will gegen England ins Finale

Die deutsche Junioren-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der U21-EM in Polen und spielt gegen England um das Final-Ticket. Wir berichten im Live.Ticker.

England - Deutschland -:- (Di, 18 Uhr), in Tychy

England: --- Deutschland: --- Tore: ---

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Halbfinale der U21-Europameisterschaft zwischen England und Deutschland! Als bester Gruppenzweiter haben sich die DFB-Junioren gerade noch so für die Runde der letzten vier Mannschaften qualifiziert. Jetzt geht es also gegen den England, den Sieger der Gruppe A, um den Einzug ins Endspiel am Freitag, den 30. Juni in Krakau. Anstoß im Stadion Miejski in Tychy ist am Dienstag, um 18.00 Uhr. Im zweiten Halbfinale treffen übrigens am gleichen Abend um 21.00 Uhr in Krakau Itailen und Spanien aufeinander.

Nach zwei Siegen gegen Tschechien (2:0) und Dänemark (3:0) kassierte die deutsche U21-Auswahl im letzen Spiel der Gruppe C eine knappe 0:1-Niederlage gegen Italien. Diese aber reichte, um den Vergleich mit den anderen Gruppenzweiten Slowakei und Portugal für sich zu entscheiden. Die Slowakei war empört über über das Verhalten der italienischen und der deutschen Mannschaft.