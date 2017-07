„Die erfolgreichste Zeit liegt noch vor uns“: Hertha feiert 125. Geburtstag

Mit einem Festakt und Fußball-Prominenz hat Hertha BSC seinen 125. Geburtstag gefeiert. Für den Clubchef steht fest: „Die Zukunft gehört Berlin“.

Berlin - „Man wünscht dem Hauptstadtclub noch viele, viele, viele Jahre des Erfolgs“, sagte der frühere Weltmeister Jürgen Klinsmann am Dienstag am Rande der Gala im Roten Rathaus von Berlin. „Jetzt nachdem sie in Europa präsent sind, auch dort den Erfolg, den sie sich wünschen - und vielleicht ein neues Stadion in der Zukunft.“

Neben dem 52-Jährigen, dessen Sohn Jonathan inzwischen als Torwart unter Vertrag steht, gratulierte unter anderen auch DFL-Präsident Reinhard Rauball. „Hertha BSC gehört sicherlich zu den traditionsreichsten Vereinen, die es im deutschen Fußball gegeben hat und gibt“, sagte er. Herthas Präsident Werner Gegenbauer betonte, dass der Club auch in der Zukunft seinen eigenen Weg gehen müsse. „Insgesamt werden wir nicht an der Erkenntnis vorbeikommen, dass Hertha BSC nicht der Mittelpunkt der Fußballwelt ist“, sagte der Clubchef. „Da wir immer fest daran glauben, dass die erfolgreichste Zeit noch vor uns liegt, haben wir diese Haltung diese Saison mit einem Versprechen untermauert: Die Zukunft gehört Berlin.“

dpa