Ticker: Machbare Aufgabe für den BVB - Hammer-Los für RB

Borussia Dortmund und RB Leipzig wollen nach ihrem Aus in der Champions League die Europa League rocken. Während der BVB ein machbares Los zog, erwischte es Leipzig knüppeldick. Der Ticker zur Auslosung der Zwischenrunde zum Nachlesen.

Heim - Gast Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo OGC Nizza - Lokomotive Moskau FC Kopenhagen - Atlético Madrid Spartak Moskau - Athletic Bilbao AEK Athen - Dynamo Kiew Celtic Glasgow - Zenit St. Petersburg SSC Neapel - RB Leipzig Roter Stern Belgrad - ZSKA Moskau Olympique Lyon - FC Villareal Real Sociedad San Sebastían - FC Salzburg Partizan Belgrad - Viktoria Pilsen FCSB (ehemals Steaua Bukarest) - Lazio Rom Ludogorets Rasgrad - AC Mailand FC Astana - Sporting Lissabon Östersunds FK - FC Arsenal Olympique Marseille - SC Braga





13.32 Uhr: Das attraktivste Duell der Zwischenrunde neben Celtic Glasgow gegen Zenit St. Petersburg dürfte aber RB Leipzig gegen den SSC Neapel sein.

13.30 Uhr: Mit der Partie Olympique Marseille gegen den SC Braga endet die Auslosung.

13.29 Uhr: In Dortmund dürfte man dagegen nicht unzufrieden mit dem Los Atalanta Bergamo sein.

13.25 Uhr: Das hatten sich die Verantwortlichen bei RB Leipzig vermutlich anders vorgestellt. Neapel ist ein richtig harter Brocken.

13.22 Uhr: Das ist ein echter Kracher! Leipzig zieht das wohl schwerste Los, das möglich war, und trifft auf den SSC Neapel.

13.16 Uhr: Es ist Atalanta Bergamo. Der BVB reist also nach Italien. Klingt machbar.

13.15 Uhr: Gleich das erste Los war der BVB. Welcher Gegner erwartet die Schwarz-Gelben?

13.12 Uhr: Marchetti erklärt gerade, dass zuerst die ungesetzten und dann die gesetzten Teams gezogen werden. Gleich geht‘s los!

13.08 Uhr: Assistieren wird dem UEFA-Mann der ehemalige Barca-Verteidiger Eric Abidal.

13.05 Uhr: Giorgio Marchetti erklärt noch einmal kurz das Prozedere bevor es losgeht.

13.03 Uhr: Das Finale findet in dieser Saison übrigens in Lyon statt.

13.01 Uhr: Bevor es losgeht werden nochmal bewegte Bilder aller Mannschaften gezeigt, die sich für die Zwischenrunde qualifiziert haben.

12.56 Uhr: Der FC Bayern hatte bei der Auslosung in der Champions League Glück und trifft auf Besiktas Istanbul. Wie hart trifft es die Roten Bullen und den BVB?

12.51 Uhr: Mit Atlético Madrid ist auch einer der bisher insgesamt fünf Sieger der Europa League im Topf. Die anderen vier Sieger FC Chelsea, FC Porto, FC Sevilla und Manchester United sind alle im Achtelfinale der Champions League vertreten.

12.45 Uhr: In einer Viertelstunde beginnt die Auslosung der Zwischenrunde der Europa League. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind noch zwei deutsche Mannschaften im Wettbewerb vertreten. Bei uns im Live-Ticker erfahren sie sofort auf wen die beiden deutschen Vertreter treffen.

Nyon - Europäisch überwintern hieß das Ziel aller 48 Teilnehmer der Europa League und der 32 aus der Champions League, als die UEFA-Klubwettbewerbe im August starteten. Von den insgesamt sechs deutschen Teilnehmern (Freiburg scheiterte ja bereits in den Play-Offs zur Europa League), sind die drei ursprünglich in der Europa League gestarteten Mannschaften TSG Hoffenheim, 1.FC Köln und Hertha BSC schon raus. Dafür haben zwei andere deutsche Teams den Sprung in die Runde der letzten 32 geschafft.

Das Wort „Sprung“ trifft es in diesem Fall aber nicht ganz. Sowohl RB Leipzig als auch Borussia Dortmund sind als Dritte der Champions-League-Gruppenphase in die Europa League „abgestiegen“. Zusammen mit sechs weiteren Gruppendritten aus der Königsklasse sowie den je zwölf Ersten und Zweiten aus der Gruppenphase der Europa League bilden die beiden deutschen Vertreter das Starterfeld für die Zwischenrunde der Europa League.

Während Champions-League-Debütant RB Leipzig erst am letzten Spieltag das Weiterkommen in der Königsklasse verpasst hat, hat der BVB, der am Sonntag seinen Trainer Peter Bosz entlassen und durch Peter Stöger ersetzt hat, bis zuletzt um das „Trostpflaster“ Europa League zittern müssen. Mit nur zwei Punkten sind die Schwarz-Gelben die punktschlechteste Mannschaft, die jemals aus der Champions in die Europa League abgestiegen ist.

Wann findet die Runde der letzten 32 in der Europa League statt?

Die Partien werden am 15. und 22. Februar gespielt. Anstoß der Hin- und Rückspiele ist um 19.00 Uhr bzw. um 21.05 Uhr.

Wie läuft die Auslosung der Runde der letzten 32 der Europa League ab?

Es gibt zwei Töpfe, aus denen die Paarungen gelost werden. Im ersten Topf sind die 16 gesetzten Mannschaften, die sich aus den zwölf Ersten aus der Gruppenphase der Europa League sowie den vier besten Dritten aus der Champions League zusammensetzen. In diesem Topf ist auch RB Leipzig als drittbester „Absteiger“ aus der Königsklasse vertreten.

Im zweiten Topf mit den ungesetzten Teams finden sich die zwölf Gruppenzweiten aus der Europa League sowie die vier weiteren Dritten aus der Champions League. Aus diesem Topf wird Borussia Dortmund gezogen.

Die Mannschaft, die aus dem Topf mit den gesetzten Teams gezogen wird, hat im Rückspiel Heimrecht. Es werden keine Klubs zusammengelost, die bereits in der Gruppenphase der Europa League aufeinandergetroffen sind. Außerdem spielen in der Zwischenrunde keine Teams aus demselben Land gegeneinander. Nach einer Entscheidung des UEFA-Exekutivkommitees dürfen zudem Vereine aus Russland und der Ukraine einander nicht zugelost werden.

Europa League: Diese Teams sind für die Runde der letzten 32 qualifiziert

Gesetzte Teams Ungesetzte Teams FC Villareal FC Astana Dynamo Kiew Partizan Belgrad SC Braga Ludogorets Rasgrad AC Mailand AEK Athen Atalanta Bergamo Olympique Lyon Lokomotive Moskau FC Kopenhagen Viktoria Pilsen FCSB (ehemals Steaua Bukarest) FC Arsenal Roter Stern Belgrad FC Salzburg Olympique Marseille Athletic Bilbao Östersunds FK Lazio Rom OGC Nizza Zenit St. Petersburg Real Sociedad San Sebastían ZSKA Moskau SSC Neapel Atlético Madrid Spartak Moskau RB Leipzig Celtic Glasgow Sporting Lissabon Borussia Dortmund

sh

