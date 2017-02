Dank Sanchez: Arsenal gewinnt gegen Hull City

London - Der FC Arsenal kann doch noch gewinnen. Zum Auftakt des 25. Spieltags der Premier League bezwingen die „Gunners“ Hull City - haben dabei jedoch auch etwas Glück.

Der FC Arsenal hat seinen Negativlauf in der englischen Premier League beendet. Die Gunners mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf setzten sich am 25. Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen Hull City durch und feierten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg.

Das erste Tor von Alexis Sanchez (34.) war allerdings irregulär - der Chilene hatte den Ball mit der Hand über die Linie gedrückt. In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte Sanchez per Strafstoß auf 2:0 - zuvor hatte Hulls Samuel Clucas nach einem absichtlichen Handspiel im Strafraum die Rote Karte gesehen.

In der Tabelle verbesserte sich Arsenal mit 50 Punkten auf Rang drei, der souveräne Tabellenführer FC Chelsea (59) ist aber bereits enteilt. Tottenham Hotspur (50), Arsenal und Manchester City (49) sind die ersten Verfolger. Jürgen Klopps FC Liverpool (46) und Manchester United (45) müssen auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

sid