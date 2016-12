FC Bayern bangt (schon wieder) um Robben und Ribéry

Traingingspause

+ © AFP Hier jubeln sie zusammen, aktuell pausieren sie gemeinsam: Franck Ribéry und Arjen Robben. © AFP

München - Zuletzt freuten sie sich beim FC Bayern München über die Rückkehr von Robbèry, ihrer gefürchteten Flügelzange. Jetzt muss der Rekordmeister schon wieder um sie bangen.

Muss der FC Bayern am Wochenende beim Ligaspiel in Darmstadt schon wieder auf Franck Ribéry und Arjen Robben verzichten? Beide fehlten beim Training am Donnerstag wegen leichter muskulärer Probleme, teilte der Fußball-Rekordmeister mit. Robben und Ribéry absolvierten stattdessen ein Aufbautraining im Leistungszentrum.

Auch Javi Martínez verpasste die Einheit am Donnerstag. Der Spanier arbeitete im regenerativen Bereich, hieß es von Vereinsseite. Auch in Darmstadt verzichten muss Trainer Carlo Ancelotti auf die verletzten Kingsley Coman und Julian Green. Mats Hummels ist dagegen nach überstandener Magen-Darm-Erkrankung wieder einsatzbereit.

Gute Nachrichten gibt es auch von der Säbener Straße: Arjen Robben steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung.

