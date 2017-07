Testspiel gegen Arsenal: Bayern verliert trotz Überlegenheit

Der FC Bayern München hat im feucht-heißen Shanghai das erste Testspiel während seiner Asienreise gegen den FC Arsenal verloren. Und das trotz Führung.

Shanghai - Bayern München hat beim ersten internationalen Härtetest der neuen Saison einen Sieg verpasst. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor zum Auftakt seiner Asientour im Rahmen des International Champions Cup in Shanghai gegen FA-Cup-Sieger FC Arsenal im Elfmeterschießen mit 2:3. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Torjäger Robert Lewandowski erzielte für die besseren Münchner per Elfmeter in der 9. Minute die Führung. Ainsley Maitland-Niles hatte Juan Bernat gefoult. Alex Iwobi glich in der Nachspielzeit aus. Im Elfmeterschießen verschossen in David Alaba, Bernat und Renato Sanches gleich drei Bayern-Profis.

Bayern klar überlegen

"Das Ergebnis spiegelt leider nicht den Spielverlauf wider. Aber es war ein guter Test. Wir sind zufrieden", sagte Bayern-Coach Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der Rekordmeister war vor 39.208 Zuschauern bei Temperaturen über 30 Grad in der Tat klar überlegen.

James Rodríguez, Thomas Müller und Bernat scheiterten bei klaren Chancen aber an Petr Cech. Auf der anderen Seite verhinderte Bayerns Ersatzkeeper Tom Starke (36), der den neuen Kapitän Manuel Neuer (Reha in München) ersetzte, vor der Pause den Ausgleich durch Weltmeister Mesut Özil und Alexandre Lacazette. Nach dem Wechsel wurde der Spielfluss durch etliche Wechsel erheblich gestört.

Arsene Wenger, der bereits seit 1996 Teammanager der Gunners ist, musste kurzfristig auf den erkrankten Per Mertesacker verzichten. Auch der von Bayern lange Zeit umworbene Alexis Sánchez fehlte. Bei den Münchnern war neben Neuer, Jerome Boateng und Arjen Robben sowie den Confed-Cup-Startern auch Thiago (Wadenprobleme) nicht dabei.

Die Bayern bestreiten auf ihrer Tour in China und Singapur noch drei weitere Testspiele. Am Samstag geht es in Shenzhen gegen den AC Mailand. In Singapur treffen die Münchner am 25. Juli auf den FC Chelsea und zwei Tage später auf Inter Mailand. Der Rückflug ist für 28. Juli geplant.

Alle Entwicklungen zur Asien-Reise des FC Bayern lesen Sie im News-Ticker auf tz.de*. Auch das Spiel der Münchner gegen den FC Arsenal können Sie nochmal im Ticker von tz.de* nachlesen.

sid