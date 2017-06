Florentino Perez bleibt Präsident von Real Madrid.

Madrid - Florentino Perez bleibt bis 2021 Präsident von Real Madrid. Wie der Meister und Champions-League-Sieger am Montag bekanntgab, hatte sich bis zum Ende der Frist kein anderer Bewerber gemeldet.

Der 70-jährige Unternehmer geht nach 2000 bis 2006 und seit 2009 in seine dritte Amtszeit bei den Madrilenen. Unter Perez hatte Real drei Mal in den vergangenen vier Jahren die Champions-League-Trophäe gewonnen. Perez wird am Abend als neuer Präsident im Amt offiziell bestätigt werden.



Hoy, a las 19h30, tendrá lugar el acto de proclamación de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid C. F.https://t.co/ZTkgfzTN6k pic.twitter.com/oJVGXxId0E — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 19. Juni 2017

SID