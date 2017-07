Hoeneß über Sportdirektoren-Suche:  „Glauben, dass wir das jetzt ganz gut gelöst haben“

Fußball-Rekordmeister Bayern München ist bei der Suche nach einem Sportdirektor offenbar schon fündig geworden. Einen Namen will Uli Hoeneß aber nicht nennen.

Mit dem Spiel gegen Inter Mailand am Donnerstag (13.30 Uhr/Sport1) in Singapur geht die Asien-Reise des FC Bayern zu Ende. Im Gespräch mit dem SID am Rande eines Termins von SAP in Singapur nahm Präsident Uli Hoeneß zu aktuellen Themen Stellung, unter anderem den Transfer-"Wahnsinn" und die offenbar erfolgreiche abgeschlossene Suche nach einem Sportdirektor. Uli Hoeneß ...

... über das 3:2 gegen den FC Chelsea nach dem 0:4 gegen den AC Mailand: "Wenn du auf so eine Reise gehst, kommt irgendwann ein Loch, und das ist in diesem Spiel gegen Milan passiert. Darüber hinaus ist Milan schon ziemlich fit, die spielen ja am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation. Das haben die Spieler gegen Chelsea hundertprozentig korrigiert, Chelsea ist englischer Meister und ist natürlich eine andere Hausnummer als der AC Milan, und da haben wir wieder eine Stunde lang ein fantastisches Spiel gemacht."

... die Qualität des Kaders: "Zu dem Kader, der jetzt hier ist, kommen noch acht Spieler. Arjen Robben ist hundertprozentig fit, wir gehen davon aus, dass Manuel Neuer bis zum Bundesliga-Start fit ist, die Spieler, die beim Confed Cup waren, fangen jetzt zu trainieren an. Wenn ich zusammenzähle, was ich (gegen den AC Mailand) gesehen plus acht Spieler, die wir noch in Reserve haben, mache ich mir über die kommende Saison wenig Gedanken."

Tolisso? „Das ist kein spektakulärer Spieler“

... über Neuzugang Corentin Tolisso: "Das ist kein spektakulärer Spieler, aber das sind so die Spieler, die du in einer Mannschaft brauchst: mannschaftsdienlich, aggressiv, der verliert kaum einen Zweikampf, der ist sich nicht für die Drecksarbeit zu schade. Über diese Position werden Spiele entschieden, und deswegen sage ich: Das ist ein Spieler, der hundertprozentig zu uns passt."

... über Neuzugang James Rodríguez: "Man sieht, dass er am Ball unglaubliche Dinge macht. Das ist ja kein Zufall, dass er (gegen den FC Chelsea) drei hundertprozentige Chancen gehabt hat, das haben nur Spieler, die etwas können, denn schlechte Spieler stehen nicht da, wo sie hinmüssen. Wenn er dann noch die Konzentration hat, die Bälle reinzumachen, wird er für uns noch sehr wertvoll."

... über die Diskussionen um den Platz von Thomas Müller: "Ich kann diese Diskussion überhaupt nicht mehr hören. Bei der Führung des FC Bayern hat Thomas Müller nichts von seinem Stellenwert verloren, und so, wie er gegen den FC Chelsea gespielt hat und wie ich auch den Trainer verstanden habe, ist er ein vollwertiges Mitglied dieser ersten Gruppe, die da zum spielen kommt.

... über die Wechselgerüchte um Robert Lewandowski: "Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, und sie können versichert sein, dass er bis dahin beim FC Bayern spielt."

„ ... so lange kannst du nicht den Anspruch haben, die Champions League zu gewinnen“

... über das Ziel, die Champions League zu gewinnen: "Das können wir nicht als Ziel ausgeben. Schauen sie mal, wie auf der ganzen Welt gerade aufgerüstet wird. 100, 150 Millionen, demnächst wird es wahrscheinlich einen 200-Millionen-Transfer geben in Paris - so lange solche Verrücktheiten passieren, kannst du nicht als FC Bayern München, der ganz vernünftig wirtschaftet, der seine Ressourcen ganz vernünftig einsetzt, der keine Schulden macht, der jeden Transfer in bar bezahlt, so lange kannst du nicht den Anspruch haben, die Champions League zu gewinnen. Das kann passieren, aber das ist kein Selbstläufer mehr."

... über die Ziele für die kommende Saison: "Unser Ziel ist es, deutscher Meister zu werden und im DFB-Pokal so weit wie möglich zu kommen. Und in der Champions League mitzuspielen. Wir gehören zu den drei, vier besten Mannschaften in Europa, und von diesen drei, vier besten Mannschaften kann jede die Champions League gewinnen."

... die Konkurrenten in der Bundesliga: "Ich denke, dass Dortmund wie immer unser härtester Konkurrent sein wird. Leipzig ist natürlich eine sehr starke Mannschaft, aber die werden jetzt auch die Champions League in den Knochen haben. Da haben sie bis Weihnachten zusätzlich sechs sehr, sehr schwere Spiele und da muss man sehen, wie sie das wegstecken."

... über den Druck auf Trainer Carlo Ancelotti, mehr als einen Titel holen zu müssen: "Wir sollten uns abgewöhnen, uns von den Medien in eine Drucksituation hineinreden oder -treiben zu lassen. Wir setzen uns selbst unter Druck, weil wir Erfolge haben wollen, aber für mich ist entscheidend, dass wir guten Fußball spielen, dass wir die Leute unterhalten, unsere Millionen von Fans unsere fast 300.00 Mitglieder."

„ ... da wird mit dem Geld um sich geschmissen, als wenn eine Million nichts mehr wäre“

... über die gewaltigen Summen, die derzeit auf dem Transfermarkt bezahlt werden: "Ich frage mich, ob das auf Dauer den Zuschauern und den Fans noch zu vermitteln ist. Die Verantwortlichen müssen sich schon die Frage stellen, ob das alles noch vernünftig ist. Ich persönlich halte es für nicht vernünftig, und mal sehen, ob das von den Zuschauern auf Dauer so akzeptiert wird. Denn ich glaube, irgendwann wird auch der Zuschauer sagen: Ich muss mein Geld zusammenhalten, dass ich mir ein Ticket leisten kann, und da wird mit dem Geld um sich geschmissen, als wenn eine Million nichts mehr wäre. Das halte ich doch für sehr bedenklich."

... über die Einstellung des FC Bayern zu den Millionentransfers: "Ich kann deutlich sagen, und das haben sie auch wieder bei der Transferpolitik in diesem Jahr gesehen, dass wir uns diesem Treiben nicht anschließen wollen, und bis jetzt sind wir ja damit ganz gut gefahren. Ich möchte keinen Spieler für 150 oder 200 Millionen kaufen, diesen Wahnsinn möchte ich nicht mitmachen. Das sind Dinge, die wir beim FC Bayern total ablehnen."

... über die "Gegenmaßnahmen" des FC Bayern: "Wir haben jetzt für fast 100 Millionen ein Nachwuchsleistungszentrum installiert. Mit sehr viel Aufwand, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Manpower, bauen wir da etwas auf, und wir hoffen, dass das, was den FC Bayern einmal ausgezeichnet hat, nämlich die Ausbildung eigener großer Spieler mit großer Persönlichkeit, die Antwort des FC Bayern sein könnte."

Hoeneß: Das ist die Aufgabe des neuen Sportdirektors

... über den neuen Sportdirektor: "Die Aufgabe ist ganz klar die, dass er das Nachwuchsleistungszentrum mit organisiert, dass er Bindeglied ist zwischen Trainer und Mannschaft, Bindeglied ist zwischen Mannschaft und Vorstand. Ich bin überzeugt, dass diese Position dringend bei uns benötigt wird und wir glauben, dass wir das jetzt ganz gut gelöst haben. Es gibt einen Kandidaten, den wir im Blick haben und den werden wir in den nächsten Wochen vorstellen."

... über die zu Ende gehende Asien-Reise: "Es wurde ja so ein bisschen hineininterpretiert, als hätte ich das kritisiert. Das ist ein totaler Blödsinn. Diese Reise war fantastisch. Die ist auch dringend notwendig. Aber wenn wir das nochmal machen, und wir werden das nochmal machen, sollte man darüber nachdenken, in diesen 12 Tagen vielleicht nur drei Spiele zu machen. Dann ist alles wunderbar."

Verpassen Sie keine Neuigkeiten: Der News-Ticker zur Asien-Reise des FC Bayern

sid