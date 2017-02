Live-Ticker: Auslosung des Achtelfinals in der Europa League

Das Finale um den Pott steigt am 24. Mai in Solna.

München/Nyon - Am Freitag werden in Nyon die Duelle für das Achtelfinale der UEFA Europa League ausgelost. Der FC Schalke 04 wartet auf seinen Gegner. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Auslosung für das Achtelfinale der UEFA Europa League 2016/17! Am Freitag um 13 Uhr blickt Fußball-Europa gespannt in die Schweiz nach Nyon, wo die Loskugeln rollen werden. 16 Teams sind noch dabei und haben nur ein Ziel im Visier: Das Finale am 24. Mai in der Friends Arena in Solna vor den Toren Stockholms (Schweden).

Mit dem Achtelfinale entfallen zwei Regeln bei der Auslosung, die zuvor im Sechzehntelfinale noch gegolten haben. Zum einen gibt es keine gesetzten Teams mehr. Zum anderen entfällt die Einschränkung, dass Teams aus dem selben Land nicht gegeneinander spielen können.

Folgende Mannschaften sind noch in der Europa League dabei:

FC Schalke 04 (GER)

Manchester United (ENG)

FK Krasnodar (RUS)

Athletic Bilbao (ESP) / APOEL Nikosia

Legia Warschau (POL) / Ajax Amsterdam (NED)

RSC Anderlecht (BEL) / Zenit St. Petersburg (RUS)

Astra Giurgiu (ROM) / KRC Genk (BEL)

FC Villareal (ESP) / AS Rom (ITA)

Ludogorez Rasgrad (BUL) / FC Kopenhagen (DEN)

Celta de Vigo (ESP) / Schachtar Donezk (UKR)

Olympiakos Piräus (GRE) / Osmanlispor FK (TUR)

KAA Gent (BEL) / Tottenham Hotspur (ENG)

FK Rostow (RUS) / Sparta Prag (CZE)

Borussia Mönchengladbach (GER) / AC Florenz (ITA)

AZ Alkmaar (NED) / Olympique Lyon (FRA)

Hapoel Be‘er Scheva (ISR) / Besiktas Istanbul (TUR)

Die Partien des Achtelfinals der Europa League werden bereits zeitnah ausgetragen: Die Hinspiele finden am 9. März, die Rückspiele am 16. März 2017, statt. Die Mannschaften, die das Viertelfinalticket lösen können, dürfen sich über ein Preisgeld von einer Million Euro freuen.

Die Auslosung können Sie auch im TV verfolgen. Wo und wie und wann, erfahren Sie hier.

